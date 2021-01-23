Массовое ДТП произошло в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о массовом ДТП на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой. На месте работают сотрудники полиции.

По словам пользователей, столкнулись пять или шесть автомобилей. Проезд по данному участку дороги оказался перекрыт.

Обошлось без пострадавших. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее amic.ru писал о том, что водителя, который совершил наезд на подростка и скрылся с места ДТП, разыскивают в Барнауле. Инцидент произошел около 8 утра 21 января в районе дома № 104 на улице Балтийской.

Полиция просит жителей города, которые имеют какую-либо информацию о происшествии, сообщить в группу розыска ОБДПС ГИБДД УМВД России по Барнаулу по телефону 393-605 либо в дежурную часть по телефону 391-090.