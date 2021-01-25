Координатора штаба Навального в Барнауле арестовали на 10 суток

Суд Октябрьского района Барнаула назначил координатору местного штаба Алексея Навального Вадиму Останину и лидеру барнаульского движения "Весна" Андрею Скультецкому арест на 10 суток. Их признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация публичного мероприятия без подачи уведомления о проведении") из-за несанкционированной акции в субботу, 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что 23 января жители Барнаула собрались на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Колонна участников двинулась "гулять" по проспекту Ленина до площади Свободы, однако на пересечении с улицей Анатолия силовики перекрыли дорогу.

Сотрудники полиции начали разгонять людей. В этот момент из толпы кто-то начал бросать снежки в правоохранителей, после чего начались задержания.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, в несанкционированных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Барнауле по всему городу приняли участие 2 тыс. человек.