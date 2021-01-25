Жителя Алтайского края осудили за попытку изнасилования ребенка 13-летней давности

Суд вынес приговор в отношении 44-летнего жителя Заринского района. Мужчина обвинялся в попытке изнасилования 11-летней девочки. Преступление произошло в 2007 году.

Инцидент произошел в Заринске. Преступник увидел одинокого ребенка, повалил девочку на землю, но не смог реализовать свой преступный умысел, потому что школьница сумела выбраться и убежать.

Длительное время злоумышленнику удавалось скрываться, но следователи смогли установить его личность. Свою вину мужчина признал, рассказали в СК.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил подсудимого к семи с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее amic.ru писал о том, что абхазского чиновника обвинили в попытке изнасилования российского врача.