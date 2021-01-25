Счетная палата предупредила о возможном дефиците продуктов в России

Меры по сдерживанию роста цен на продукты питания, которые правительство России ввело в конце прошлого года в отношении сахара и подсолнечного масла, могут привести к дефициту. Об этом сообщается в экономическом мониторинге за 13-20 января от аудиторов Счетной палате.

Как объясняется в документе, отказ крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам может подтолкнуть к появлению дефицита. Также нехватка продуктов на прилавках может возникнуть из-за распространения регулирования на другие группы товаров.

Напомним, что в 2021 году правительство выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на хлеб и муку в России из-за роста стоимости зерновых.