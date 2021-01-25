Виктор Томенко прокомментировал протестные акции, которые прошли в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко в конце аппаратного совещания прокомментировал протестные акции, которые прошли в городах Алтайского края 23 января. Об этом сообщает "Алтайская правда".

Глава края попросил жителей региона соблюдать спокойствие, а также не допускать втягивания в несанкционированные акции детей. Также Виктор Томенко поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за корректную и четкую работу.

Ранее amic.ru писал о том, что суд Октябрьского района Барнаула назначил координатору местного штаба Алексея Навального Вадиму Останину и лидеру барнаульского движения "Весна" Андрею Скультецкому арест на 10 суток. Их признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация публичного мероприятия без подачи уведомления о проведении") из-за несанкционированной акции в субботу, 23 января.