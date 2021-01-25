Барнаулец пожаловался на большую комиссию при оплате школьного питания

Житель города в сообществе Barnaul 22 пожаловался на большую переплату при оплате школьного питания. По его словам, с 2021 года стоимость питания увеличилась на 20%, а с учетом комиссии и на все 70%.

"Школы города для оплаты школьного питания используют школьную карту банка "Авангард". Чтобы ее пополнить, надо перевести деньги с другой карты. За перевод берут минимум 30 рублей", – написал автор сообщения.

Ранее amic.ru писал о том, что на реализацию проекта по бесплатному горячему питанию в школах Алтайского края в 2021 году выделят около 1,2 млрд рублей. При этом стоимость одноразового питания вырастет.