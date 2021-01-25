В Румынии медведь вышел на горнолыжную трассу и попытался съесть спортсмена

В Румынии дикие животные делают экстремальные виды спорта еще более экстремальными. Так, например, на одном из горнолыжных курортов на трассу вышел медведь.

Зверь вышел из леса, когда на склоне было не очень много людей. Он сразу выбрал себе жертву и погнался за ней. Лыжника спасло то, что он умеет кататься и довольно быстро. Обошлось без пострадавших.

Куда медведь ушел после неудачной охоты – неизвестно.

Ранее amic.ru писал о том, что сибирские железнодорожники работали на установленном для них участке и встретили неожиданного гостя. Медведь вышел из леса и напугал рабочих. Никто не пострадал.