Еще 32 тысячи доз вакцины от COVID-19 поступят в Алтайский край на этой неделе

Еще 32 тысячи доз вакцины поступят в Алтайский край на этой неделе. Как заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на аппаратном совещании в правительства под председательством губернатора Виктора Томенко, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе ниже эпидемиологического порога на 10%, а эпидситуация по коронавирусной инфекции стабильна.

По словам главы ведомства, всего в крае работает 18 ковидных госпиталей в которых развернуто 3615 коек. Имеется необходимый профицит в размере 20%. На этой неделе Минздрав обсудит вопрос о закрытии ковидного госпиталя на базе краевого госпиталя ветеранов войн.

Отдельно министр напомнил и об активной вакцинации населения против коронавируса. По его словам, за последнюю неделю привито семь тысяч человек и на этой неделе в регион поступит еще 32 тысячи доз вакцины. К началу февраля вакцинация будет проводится в 84 медицинских организациях края, пишет пресс-служба регионального правительства.