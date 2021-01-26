В Барнауле построят пешеходный мост через Барнаулку

Мост через Барнаулку для пешеходов построят на улице Челюскинцев, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы. Он начнет функционировать с 15 февраля.

"На период выполнения реконструкции для обеспечения безопасности движения пешеходов будет выполнено устройство временного металлического пешеходного моста, расположенного рядом с реконструируемым объектом (длина – 36 м, ширина – 1,2 м)", – уточнили в городской администрации.

Как ранее писал amic.ru, 1 февраля 2021 года в Барнауле начнется реконструкция моста по улице Челюскинцев. Завершить работы планируют в ноябре. На время ремонта движение автомобилей будет закрыто по всей ширине проезжей части.

Движение автобусного маршрута № 65 будет организовано по следующей схеме:

– в прямом направлении (ул. Солнечная Поляна – мкрн Восточный): ул. Загородная – ул. Челюскинцев – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, разворот на ул. Ползунова, далее по маршруту;

– в обратном направлении (мкрн Восточный – ул. Солнечная Поляна): пр. Красноармейский – ул. Позунова – пер. Радищева – ул. Гоголя – ул. Челюскинцев – ул. Загородная, далее по маршруту.