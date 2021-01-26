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Новости

Вячеслав Володин призвал верить Владимиру Путину, а не фейкам

, ИА "Амител"
По мнению спикера Госдумы, институт президентства пытаются дискредитировать
Фото: social.saratov-room.ru

Фото: social.saratov-room.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал верить президенту России Владимиру Путину, а не фейкам. Так чиновник прокомментировал расследование по поводу "дворца", который якобы принадлежит главе государства, пишет РИА Новости.

"Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности, но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место. Нужно верить президенту, а не фейкам", – сказал Володин.

По мнению политика, президент – это институт, и его пытаются дискредитировать подобными ложными заявлениями. Если этот институт удастся разрушить, то заменить его не получится и следом пойдет разрушение страны. "Это понимают оппозиционные партии, представленные в Государственной думе", – заметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального о "дворце", но ознакомился с фрагментами, которые ему показали помощники. Тогда российский лидер заверил, что ничего из того, что там указано в качестве его собственности, ему и его родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.01.2021 10:14
- гость -

Слушаемся и повинуемся. Верим.

26.01.2021 10:14
- гость -

Верим конечно. Как иначе.

26.01.2021 10:14
- гость -

лучьше-б промолчал

а так таки да, фильму надо рекламироваь )))

26.01.2021 10:16
АБОРИГЕН

О, ну брехло Володин это конечно да, глыба...говна.

26.01.2021 10:17
- гость -

. В районе Геленджика находится огромная резиденция, по размерам и интерьерам напоминающая «русский Ватикан», предназначение и статус которой официально никем не разъяснены. Тем не менее ее масштабы таковы, что ее принадлежность любому частному лицу в России представляется сомнительной.

2. Указанная резиденция охраняется как объект государственной важности, имеющий наивысшую степень защиты (что-то вроде атомной электростанции или установки РСН) с установлением бесполетной зоны и всеми другими прибамбасами, причем охрану осуществляют лица, аффилированные с ФСО.

3. Вокруг резиденции создана «защитная зона» из земель, находящихся на балансе ФСБ России. Охрана дачи Брежнева в Нижней Ореанде в Крыму была устроена весьма похоже.

4. Хотя право собственности на различные инфраструктурные объекты внутри резиденции оформлено на различных лиц, большая часть которых аффилирована либо с тем же ФСО, либо с управлением делами администрации президента РФ, практически управление строительством ведут структуры, связанные с администрацией президента.

5. Финансирование резиденции осуществляется в том числе за счет средств, предоставляемых государственными корпорациями «Роснефть» и «Транснефть». Основания и назначение такого не целевого использования госкорпорациями своих денег остаются нераскрытыми.

вопросов больше нет

26.01.2021 10:22
- гость -

Верить путину - себя не уважать! Как можно ему верить, если он уже несколько раз врал и это подтверждено документально?

26.01.2021 10:23
Гостю 10:17

вопросов больше нет

И хто ж тебе документ этот предоставил? Или ты сам из ФСБ?

26.01.2021 10:23
- гость -

улыбаемся и машем. ах, да, еще пальму жрем ))))

26.01.2021 10:24
- гость -

Слышал, что у мамули-пенсионерки его однофамильца, домишка за миллиард рублей? Это правда? Или fake?

26.01.2021 10:26
- гость -

и соловьёву

26.01.2021 10:26
- гость -

Там цыганская диаспора приспрашивалась, как заселиться в ничейный дворец в Геленджике???
Омудрейший не подскажет?
И да, ещё, говорят бесплотную зону можно отменить и охрану ФСО убрать, они сами как -нибудь справятся

26.01.2021 10:27
Гость

Если Путин - институт, то Володин и на ПТУ не тянет.

26.01.2021 10:27
- гость -

ВОлодин на может врать!

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