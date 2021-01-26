Вячеслав Володин призвал верить Владимиру Путину, а не фейкам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал верить президенту России Владимиру Путину, а не фейкам. Так чиновник прокомментировал расследование по поводу "дворца", который якобы принадлежит главе государства, пишет РИА Новости.
"Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности, но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место. Нужно верить президенту, а не фейкам", – сказал Володин.
По мнению политика, президент – это институт, и его пытаются дискредитировать подобными ложными заявлениями. Если этот институт удастся разрушить, то заменить его не получится и следом пойдет разрушение страны. "Это понимают оппозиционные партии, представленные в Государственной думе", – заметил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального о "дворце", но ознакомился с фрагментами, которые ему показали помощники. Тогда российский лидер заверил, что ничего из того, что там указано в качестве его собственности, ему и его родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.
Комментарии
Слушаемся и повинуемся. Верим.
Верим конечно. Как иначе.
лучьше-б промолчал
а так таки да, фильму надо рекламироваь )))
О, ну брехло Володин это конечно да, глыба...говна.
. В районе Геленджика находится огромная резиденция, по размерам и интерьерам напоминающая «русский Ватикан», предназначение и статус которой официально никем не разъяснены. Тем не менее ее масштабы таковы, что ее принадлежность любому частному лицу в России представляется сомнительной.
2. Указанная резиденция охраняется как объект государственной важности, имеющий наивысшую степень защиты (что-то вроде атомной электростанции или установки РСН) с установлением бесполетной зоны и всеми другими прибамбасами, причем охрану осуществляют лица, аффилированные с ФСО.
3. Вокруг резиденции создана «защитная зона» из земель, находящихся на балансе ФСБ России. Охрана дачи Брежнева в Нижней Ореанде в Крыму была устроена весьма похоже.
4. Хотя право собственности на различные инфраструктурные объекты внутри резиденции оформлено на различных лиц, большая часть которых аффилирована либо с тем же ФСО, либо с управлением делами администрации президента РФ, практически управление строительством ведут структуры, связанные с администрацией президента.
5. Финансирование резиденции осуществляется в том числе за счет средств, предоставляемых государственными корпорациями «Роснефть» и «Транснефть». Основания и назначение такого не целевого использования госкорпорациями своих денег остаются нераскрытыми.
вопросов больше нет
Верить путину - себя не уважать! Как можно ему верить, если он уже несколько раз врал и это подтверждено документально?
вопросов больше нет
И хто ж тебе документ этот предоставил? Или ты сам из ФСБ?
улыбаемся и машем. ах, да, еще пальму жрем ))))
Слышал, что у мамули-пенсионерки его однофамильца, домишка за миллиард рублей? Это правда? Или fake?
и соловьёву
Там цыганская диаспора приспрашивалась, как заселиться в ничейный дворец в Геленджике???
Омудрейший не подскажет?
И да, ещё, говорят бесплотную зону можно отменить и охрану ФСО убрать, они сами как -нибудь справятся
Если Путин - институт, то Володин и на ПТУ не тянет.
ВОлодин на может врать!