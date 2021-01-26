Барнаулец нашел на улице банковскую карту и купил спиртное

28-летняя жительница Барнаула потеряла банковскую карту. Вскоре ей пришло SMS о списании 2500 рублей за покупку в магазине алкогольных напитков, сообщили в краевом ГУ МВД.

Женщина обратилась в полицию. Во время оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина. Он признался в содеянном и объяснил, что нашел карту на улице.

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее барнаульский пенсионер решил сыграть на бирже и лишился 400 тысяч рублей. Работающий с пожилым горожанином аналитик оказался мошенником.