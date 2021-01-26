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Барнаулец нашел на улице банковскую карту и купил спиртное

, ИА "Амител"
Полиция возбудила уголовное дело
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

28-летняя жительница Барнаула потеряла банковскую карту. Вскоре ей пришло SMS о списании 2500 рублей за покупку в магазине алкогольных напитков, сообщили в краевом ГУ МВД.

Женщина обратилась в полицию. Во время оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина. Он признался в содеянном и объяснил, что нашел карту на улице.

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее барнаульский пенсионер решил сыграть на бирже и лишился 400 тысяч рублей. Работающий с пожилым горожанином аналитик оказался мошенником.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.01.2021 11:11
- гость -

28-летняя жительница Барнаула потеряла банковскую карту. Вскоре ей пришло SMS о списании 2500 рублей

а пин код был написан на карте что-ли...

26.01.2021 11:12
Нищеброд

Молодец мужик, ну не выбрасывать же карту если нашёл, надеюсь бухнуть то хоть успел, пока не повязали.

26.01.2021 11:25
Filin

вроде до тысячи без пина только можно...

26.01.2021 11:27
- гость -

11:25 Filin "до тысячи без пина только можно"

Да, и так несколько раз ))

26.01.2021 11:29
- гость -

без пина до 1000, а списали 2500 - мутновато как-то...

26.01.2021 11:30
- гость -

Да, и так несколько раз ))

тогда несколько СМС, а не одна...

26.01.2021 11:31
- гость -

до 3000 некоторые терминалы позволяют без пин-кода

26.01.2021 11:31
- гость -

вроде до тысячи без пина только можно...



от карты и настроек зависит. видел максималку без пина до 5 тыс.

26.01.2021 11:45
- гость -

У меня есть кредитная карта от Ренессанса "на всякий случай", очень странно себя ведет.
Где-то свыше 1000 р пин просит.
Но часто на крупные покупки НЕ просит.
Так, в S7 билеты на 70+ тыщ покупал через интернет без подтверждающего SMS, на Алиэкспрессе за 30 тр подтверждение не запросило.
Опасно.
Все хочу отказаться да заблокировать, да руки не доходят.
Жалко будет такую карту потерять.

26.01.2021 11:46
- гость -

точнее "Опасно будет такую карту потерять"

26.01.2021 11:56
- гость -

Чё вы цепляние к словам? Вам прям все распиши, что несколько раз, ещё по какой сумме, сколько эсэмэсок пришло... За вас уже посчитали сложили и вычли, возможно что бы вы за это уцепились и главного не увидели? А? Может вас порядок поступления информации заинтересует? Женщина узнает о потере карточки из СМС, сразу мчится в милицию... Сначала сама прошляпила, а теперь на чувака уголовное дело... Если он у неё вытащил карточку, то с уголовным делом согласен, но если нашел когда та валялась...
Раньше как было, нашел червонец на земле, пошёл потратил... Успел хозяин червонца раньше тебя - везунчик. Не успел, ну извини - растяпа он и есть растяпа...

26.01.2021 12:03
- гость -

26.01.2021 11:56
- гость -

Желаю тебе нарваться на мошенников и расчехлиться на круглую сумму. Сам же виноват, что поверил. И не вздумай в полицию обращаться.

26.01.2021 12:27
- гость -

возможно что бы вы за это уцепились и главного не увидели

главное в этой истории почему клуша не заблокировала потерянную карту, вотЬ)))

26.01.2021 12:49
- гость -

26.01.2021 12:03
- гость -

На митинг поди ходил?

26.01.2021 12:56
- гость -

С кражами доходит до маразма.
Вон, инфа была, что техничку судят, которая нашла в ВУЗе на полу золотую цепочку.
Типа кража.
А что она должна была делать, хоть спрашивать у всех, кто потерял?
Так сразу бы нашелся кто-то, кто бы придумал что он потерял.

Но тратить с чужой карты деньги, как в данном случае, конечно, не хорошо.

26.01.2021 13:02
- гость -

26.01.2021 12:56
- гость

Типа кража.
А что она должна была делать,

читать гражданский кодекс рф
тама процедура по находке подробно расписана )))

26.01.2021 13:02
- гость -

от терминала зависит, обычно пин больше 1000 (в метро почему-то у меня все без пина идет)

а так - надо медаль нашей доблестной полиции дать - считай иголку в стоге сена нашли (бревен-то конечно не видать)

26.01.2021 13:33
- гость -

главное в этой истории почему клуша не заблокировала потерянную карту, вотЬ)))
-------------
патамушта узнала што потеряла когда эсэмэски стали приходить...

26.01.2021 13:37
- гость -

по камерам нужно смотреть: если он карту вытащил, то по всей строгости закона, если на земле нашёл, то помягшэ конечно...
*
у нас что бывает с теми кто по толкучке в общественном транспорте с терминалом ходит и к карманам его подносит?

26.01.2021 13:37
- гость -

патамушта узнала што потеряла когда эсэмэски стали приходить...

клуша по магазинам не ходит, банковскую карту не юзает...

26.01.2021 14:14
Nemo

Деньги похищены не тогда когда карту нашёл а когда списались деньги со счёта. Счёт не может считаться бесхозным в отличии от цепочки на улице

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