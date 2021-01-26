Алтайскому краю угрожает подтопление сел из-за наледи на реках

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили об угрозе подтоплений населенных пунктов в нескольких сибирских и дальневосточных регионах. Об этом сообщает ТАСС.
"Исходя из долгосрочного синоптического прогноза, в южных и восточных регионах Сибири и юго-востоке Дальнего Востока создаются условия, способствующие формированию наледей на малых реках и, как следствие, приводящие к подтоплению пониженных участков местности, приусадебных участков, жилых домов и объектов инфраструктуры", – констатировали в институте.
В числе территорий, где существует наиболее высокий риск, назвали Алтайский и Забайкальский края, Иркутскую область, Бурятию, Тыву и Хакасию.
Профильным ведомствам рекомендовали провести все необходимые мероприятия, чтобы минимизировать возможный ущерб.
Ранее amic.ru писал, что для сохранения участка, дома и надворных построек в период весеннего паводка алтайские спасатели рекомендуют в ближайшее время убрать снег с крыш, очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба, выкопать водоотводы, а также очистить придомовую территорию от снега и провести его рыхление. Кроме того, необходимо заранее предусмотреть гидроизоляцию погребов и подвалов.
Комментарии
Бийск поплывёт 100%, снег ваобще не убирают, слась устранилась, из окошечка в администрации смотрят охают, ахают, ....
Власть