В Кремле заявили, что не имеют права и не будут разглашать имена владельцев дворца в Геленджике. Это некорректно, заявил во время общения с журналистами во вторник, 26 января, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
По его словам, владельцами комплекса являются предприниматели – один или несколько. При этом Песков подчеркнул, что не располагает данными, чтобы президент посещал дворец.
"Товарищи, мир гораздо более многообразен, чем частный дворец! Есть ли еще вопросы?" – завершил обсуждение темы пресс-секретарь главы государства.
Напомним, что ранее Песков ответил на вопрос о расследовании Алексея Навального о "дворце для Путина". По его словам, у главы государства нет никакого дворца в Геленджике, и это уже "старая пластинка".
Сам Путин заявил, что ничего из того, что указано в расследовании, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.
Комментарии
Песков пояснит как предпринимателям сделать безполетную зону для себя, и получить охрану ФСБ и ФСО?
Кто не боится и не жалко 200-400р. закажите ЕГРН дома через инет. кадастровый номер в фильме Навального и опубликуйте.
ихтамнет, этонемы
Пусть они придут на интервью к Симоньян.
Как ужи на сковороде
Я знаю кто эти бизмисмены - легендарные ЛСДУ3 и ЙФЯУ9
Создали такую беспилотную зону, что над неё дроны летают. Про охрану уже разузнано и фото строителей известны )
Так в расследовании так и сказано, что недвижимость на подставном человеке. Т.е. Письков на половине пути от признании в воровстве путина?
Ворье, срамата, куда царь надежа наша смотрит, как его престиж срамят....
А может это Петров и Боширов себе шпилей настроили?
Более того и мэр Геленджика не знает собственника комплекса, а это означает, что еще одно преступление совершается - в бюджет района не поступает налог на имущество!!! Если стоимость дворца 100 млр. то это 2 млрд. руб. в год!
17:28
- гость -
Создали такую беспилотную зону, что над неё дроны летают.
А что ты там хотел видеть? Израильский купол? А может сами Буки? Так они меньше Боинга ничего не видят, даже армяне и азербайджане подтвердят.
В Кремле заявили, что не имеют права и не будут разглашать имена владельцев дворца в Геленджике.
Интересно, почему?
Интересно, почему?
Фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл! (с)
Ну коли так тогда надо в суд на Навального подавать. Поклеп жесткий и бьет по рейтингу президента.
Надо включить дурака. Вывсёврёти,чушь-компот.
а кто-то другого ответа от него ожидал?
26.01.2021 17:36
- гость -
Они ответили, что это некорректно!!! Ну и тогда он должен будет заплатить налог на имущество с момента регистрации дворца, а это миллиарды...
Кстати, а если он недостроем оформлен, то надо платить налох?