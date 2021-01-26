В Кремле заявили, что не имеют права и не будут разглашать имена владельцев дворца в Геленджике. Это некорректно, заявил во время общения с журналистами во вторник, 26 января, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, владельцами комплекса являются предприниматели – один или несколько. При этом Песков подчеркнул, что не располагает данными, чтобы президент посещал дворец.

"Товарищи, мир гораздо более многообразен, чем частный дворец! Есть ли еще вопросы?" – завершил обсуждение темы пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что ранее Песков ответил на вопрос о расследовании Алексея Навального о "дворце для Путина". По его словам, у главы государства нет никакого дворца в Геленджике, и это уже "старая пластинка".

Сам Путин заявил, что ничего из того, что указано в расследовании, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.