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Новости

"Это некорректно". В Кремле не будут называть имена владельцев "дворца" под Геленджиком

, ИА "Амител"
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, комплекс принадлежит одному или нескольким предпринимателям
Фото: кадр из фильма Алексея Навального

Фото: кадр из фильма Алексея Навального

В Кремле заявили, что не имеют права и не будут разглашать имена владельцев дворца в Геленджике. Это некорректно, заявил во время общения с журналистами во вторник, 26 января, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, владельцами комплекса являются предприниматели – один или несколько. При этом Песков подчеркнул, что не располагает данными, чтобы президент посещал дворец.

"Товарищи, мир гораздо более многообразен, чем частный дворец! Есть ли еще вопросы?" – завершил обсуждение темы пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что ранее Песков ответил на вопрос о расследовании Алексея Навального о "дворце для Путина". По его словам, у главы государства нет никакого дворца в Геленджике, и это уже "старая пластинка".

Сам Путин заявил, что ничего из того, что указано в расследовании, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.01.2021 17:11
- гость -

Песков пояснит как предпринимателям сделать безполетную зону для себя, и получить охрану ФСБ и ФСО?

26.01.2021 17:12
Zilliboba

Кто не боится и не жалко 200-400р. закажите ЕГРН дома через инет. кадастровый номер в фильме Навального и опубликуйте.

26.01.2021 17:17
гость

ихтамнет, этонемы

26.01.2021 17:20
- гость -

Пусть они придут на интервью к Симоньян.

26.01.2021 17:23
- гость -

Как ужи на сковороде

26.01.2021 17:27
- гость -

Я знаю кто эти бизмисмены - легендарные ЛСДУ3 и ЙФЯУ9

26.01.2021 17:28
- гость -

Создали такую беспилотную зону, что над неё дроны летают. Про охрану уже разузнано и фото строителей известны )

26.01.2021 17:29
Fkt

Так в расследовании так и сказано, что недвижимость на подставном человеке. Т.е. Письков на половине пути от признании в воровстве путина?

26.01.2021 17:29
Медведь-шатун

Ворье, срамата, куда царь надежа наша смотрит, как его престиж срамят....

26.01.2021 17:31
- гость -

А может это Петров и Боширов себе шпилей настроили?

26.01.2021 17:34
- гость -

Более того и мэр Геленджика не знает собственника комплекса, а это означает, что еще одно преступление совершается - в бюджет района не поступает налог на имущество!!! Если стоимость дворца 100 млр. то это 2 млрд. руб. в год!

26.01.2021 17:34
- гость -

17:28
- гость -
Создали такую беспилотную зону, что над неё дроны летают.

А что ты там хотел видеть? Израильский купол? А может сами Буки? Так они меньше Боинга ничего не видят, даже армяне и азербайджане подтвердят.

26.01.2021 17:36
- гость -

В Кремле заявили, что не имеют права и не будут разглашать имена владельцев дворца в Геленджике.
Интересно, почему?

26.01.2021 17:38
- гость -

Интересно, почему?
Фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл! (с)

26.01.2021 17:39
- гость -

Ну коли так тогда надо в суд на Навального подавать. Поклеп жесткий и бьет по рейтингу президента.

26.01.2021 17:39
Мимопроходящий

Надо включить дурака. Вывсёврёти,чушь-компот.

26.01.2021 17:41
гость

а кто-то другого ответа от него ожидал?

26.01.2021 17:41
- гость -

26.01.2021 17:36
- гость -

Они ответили, что это некорректно!!! Ну и тогда он должен будет заплатить налог на имущество с момента регистрации дворца, а это миллиарды...

26.01.2021 17:47
- гость -

Кстати, а если он недостроем оформлен, то надо платить налох?

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