В Барнауле за два часа сбили двух школьников

26 января в краевой столице случилось сразу два наезда на несовершеннолетних пешеходов, рассказали amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Первый инцидент произошел в 08:40 на улице Сухэ-Батора. Водитель городского автобуса № 10 сбил 15-летнего мальчика.

А через два часа на улице Антона Петрова водитель автомобиля ГАЗ сбил 15-летнюю девочку. Школьникам оказали медицинскую помощь.

В ГИБДД призвали родителей во избежание беды разъяснить детям правила безопасности на дороге.

"В целях безопасности необходимо переходить проезжую часть по пешеходному переходу, сняв капюшон и убрав в карман телефон, – уточнили в ведомстве. – Не стоит лениться крутить головой по сторонам и наблюдать за ситуацией на дороге с целью обнаружения объектов, представляющих опасность, чтобы заблаговременно принять меры".

Водителям напомнили, что при приближении к пешеходному переходу необходимо снизить скорость – пешеход может выйти на него в самый неожиданный момент.