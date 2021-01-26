В Барнауле за два часа сбили двух школьников

26 января в краевой столице случилось сразу два наезда на несовершеннолетних пешеходов, рассказали amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
Первый инцидент произошел в 08:40 на улице Сухэ-Батора. Водитель городского автобуса № 10 сбил 15-летнего мальчика.
А через два часа на улице Антона Петрова водитель автомобиля ГАЗ сбил 15-летнюю девочку. Школьникам оказали медицинскую помощь.
В ГИБДД призвали родителей во избежание беды разъяснить детям правила безопасности на дороге.
"В целях безопасности необходимо переходить проезжую часть по пешеходному переходу, сняв капюшон и убрав в карман телефон, – уточнили в ведомстве. – Не стоит лениться крутить головой по сторонам и наблюдать за ситуацией на дороге с целью обнаружения объектов, представляющих опасность, чтобы заблаговременно принять меры".
Водителям напомнили, что при приближении к пешеходному переходу необходимо снизить скорость – пешеход может выйти на него в самый неожиданный момент.
Комментарии
Идиоты.
26.01.2021 17:17
- гость -
Идиоты.
-------------------------
Кто? Школьники перебегающие в неустановленном месте? Или водители совершившие наезд на пешике? Вы в теме обстоятельств дтп? Поделитесь!