Два человека погибли при пожаре в алтайском райцентре

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Во время пожара в частном жилом доме в селе Алтайском погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре в доме в переулке Лесозаводском поступила 26 января в 11:24. На момент прибытия пожарных горели веранда и крыша.

В 11:39 пожар ликвидировали, его площадь превысила 70 квадратных метров. При разборе обрушившихся конструкций были обнаружены обгоревшие тела двух мужчин. Их личности устанавливают. Специалисты также выясняют причины произошедшего.

Ранее amic.ru писал, что около 40 человек эвакуировали при пожаре в подвале жилой девятиэтажки в Барнауле. В результате инцидента никто не пострадал.