Вторник, 26 Январь, 20:49

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,64
€ 91,67
-18°


3756931 +18241
Обь
-11см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеГород. Слушай!Новый корпус АлтГУ
Новости

Два человека погибли при пожаре в алтайском райцентре

, ИА "Амител"
Возгорание произошло в частном доме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Во время пожара в частном жилом доме в селе Алтайском погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре в доме в переулке Лесозаводском поступила 26 января в 11:24. На момент прибытия пожарных горели веранда и крыша.

В 11:39 пожар ликвидировали, его площадь превысила 70 квадратных метров. При разборе обрушившихся конструкций были обнаружены обгоревшие тела двух мужчин. Их личности устанавливают. Специалисты также выясняют причины произошедшего.

Ранее amic.ru писал, что около 40 человек эвакуировали при пожаре в подвале жилой девятиэтажки в Барнауле. В результате инцидента никто не пострадал.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
20:30
Алтайский край вошел в топ-5 регионов с высоким ростом тарифов за свет 0
20:09
Строитель из Барнаула сядет в тюрьму за развращение 11-летней девочки 0
19:49
Замглавы алтайского Минзрава проверил ЦРБ, где умерла Варя Голошубова 0
19:31
Более 120 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 27 января 0
19:11
Челябинские мошенники украли деньги с карт подростков из Барнаула 0
18:49
Прямые авиарейсы связали Горно-Алтайск и Красноярск 0
18:32
Житель Алтайского края зарезал знакомого из-за спора, кто заберет заказанное спиртное 1
18:15
Супермаркет едет к вам. Где и как заказать продукты на дом 0
17:58
Два человека погибли при пожаре в алтайском райцентре 0
17:36
Жительница Пскова пожаловалась губернатору на крысу в унитазе 0
17:20
Массовый сбой произошел в Facebook, Instagram и WhatsApp 1
17:05
"Это некорректно". В Кремле не будут называть имена владельцев "дворца" под Геленджиком 28
16:53
В Барнауле за два часа сбили двух школьников 5
16:40
Конора Макгрегора отстранили от боев на полгода 2
16:27
Жители Октябрьского района попросили вернуть Вячеславу Новикову пост главы 27
16:12
Владимир Соловьев назвал удар россиянки в живот на митинге "отталкиванием ногой" 25
15:53
Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько 10
15:40
Жильцам 15 многоквартирных домов Бийска вернули холодную воду 0
15:28
Число умерших от коронавируса в России превысило 70 тысяч человек 0
15:15
Индекс промышленного производства в Алтайском крае незначительно снизился 5
15:03
13-летний сибиряк напал с ножом на девушку из-за смартфона 0
14:54
В Алтайском крае резко потеплеет до +5°С 1
14:42
Мэрия Барнаула высказалась по поводу строительства корпуса АлтГУ на Сахарова 22
14:30
Ученый рассказал, когда наступит конец света и каким он будет 3
14:17
Новосибирский губернатор призвал сделать выводы после незаконных акций протеста 45
14:05
Умерла болевшая ковидом мама барнаульского певца 0
13:45
Алтайскому краю угрожает подтопление сел из-за наледи на реках 4
13:35
Житель Алтайского края угнал автомобиль у приятеля, чтобы не идти домой пешком 1
13:23
Врач раскрыл главную опасность курения кальяна 0
13:10
В центре Белокурихи построят пятизвездочный отель 8
12:58
Алтайский край остался без главного синоптика 7
12:45
В России назвали услуги, наиболее подорожавшие за время пандемии 4
12:32
Яна Рудковская устроила скандал на юбилее Ольги Бузовой 10
12:20
Сотрудники алтайской ГИБДД помогли водителю и пассажирам сломавшегося на морозе автобуса 0
12:05
"Ничей дворец". Путин открестился от поместья в Геленджике и вызвал новую волну шуток 29
11:55
Краевой Минздрав не получал жалоб на пьяное начальство алтайской туббольницы 3
11:47
В мэрии Барнаула рассказали, как пополнить школьную карту без комиссии 9
11:35
Страх назван одной из причин заражения коронавирусом 3
11:18
Прокуратура возбудила дело после аварий на ТЭЦ в Алтайском крае 3
11:06
Барнаулец нашел на улице банковскую карту и купил спиртное 22
10:57
22 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
10:45
Высотный ЖК условно "подожгут" в Барнауле 1
10:36
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 6
10:22
Вакцину от ковида в алтайские больницы доставят в рефрижераторе "Марии-Ра" 2
10:08
Вячеслав Володин призвал верить Владимиру Путину, а не фейкам 92
09:57
В Алтайском крае сдают усадьбу с домиком на дереве и мотособакой 2
09:38
Слишком дорого. Треть всех домов в Алтайском крае сменили управляющие компании в 2020 году 7
09:26
Джо Байден разрешил трансгендерам служить в армии 19
09:14
В Барнауле построят пешеходный мост через Барнаулку 2
09:02
Мясников заступился за силовика, ударившего женщину в живот на несогласованной акции 61
08:50
Глава алтайского Минздрава заявил о риске "дружбы" ковида и гриппа 3
08:38
В ВОЗ раскрыли будущее коронавируса 3
08:26
О сокращении и зарплатах. К чему готовятся врачи после слияния 11 и 12 больниц Барнаула 14
08:14
Зарплатные запросы алтайских студентов оказались одними из самых низких в России 0
08:01
Автохлам и мойка. Какие новые штрафы вводят для водителей в 2021 году? И вводят ли? 8
07:46
Антимасочника с боем выкинули из барнаульского трамвая. Видео 66
07:32
Солнце в дефиците. Большинству детей в Алтайском крае не хватает витамина D 1
07:19
Как часто греть машину в мороз и нужно ли это делать? 15
07:03
Новый Volkswagen Teramont. Скоро в России! 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.