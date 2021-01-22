Около 40 человек эвакуировали при пожаре в подвале жилой девятиэтажки в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Возгорание в подвале девятиэтажного жилого дома по улице Суворова произошло 22 января в Барнауле. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 11:40. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из зоны задымления 38 человек, в том числе 17 детей.

Всего в операции задействовали 13 человек и пять единиц техники. На тушение пожара площадью около восьми квадратных метров ушло порядка 20 минут. Оказалось, что в подвале дома горел утеплитель на трубах. В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне в Барнауле горел двухэтажный дом на улице Герцена. Тогда эвакуировали двоих детей и восьмерых взрослых.