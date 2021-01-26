Алтайский край вошел в топ-5 регионов с высоким ростом тарифов за свет

Алтайский край включили в пятерку регионов России, где в 2020 году сильнее всего подорожала услуга электроснабжения, следует из результатов исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Лидирует по этому показателю Иркутская область, где тарифы на свет выросли на 5,4%. Вслед за ней идут сразу четыре региона с показателем 5,1%. Помимо Алтайского края, это Ивановская и Ленинградская области, а также Красноярский край.

Среди лидеров по росу стоимости горячей воды отметилась Республика Алтай. Она заняла первое место с показателем 12,2%. Следом идут Московская область (+10,6%), Удмуртия (+8,7%), Севастополь (+8%) и Амурская область (+7,6%).

За холодную воду стали значительно больше платить в Белгородской области (+24,1%), Тыве (+23,4%), Кемеровской области (+22,5%), Удмуртии (+19%) и Магаданской области (+11,6%).

Отопление сильнее всего подорожало в Севастополе (+10%), Кемеровской области (+8,1%), Ингушетии (+7,7%), Кировской области (+7,5%) и Дагестане (+6,7%).

Тарифы на газ сильнее других подросли в Оренбургской области (+13,3%), Крыму (+7,2%), Еврейской автономной области (+7%), Чечне (+6%) и Ярославской области (+5,6%).

Стоит отметить, что по суммарному росту цен на ЖКХ Алтайский край и Республика Алтай не попали даже в десятку. Она выглядит следующим образом: Воронежская область (рост на 7,8%), Забайкальский край (+7,1%), Кемеровская область (+6,7%), Удмуртия (+6,6%), Тыва (+5,8%), Архангельская область (+5,4%), Амурская область (+5,1%), Якутия и Белгородская область (по 5%).

Ранее amic.ru писал, что с июля 2021 года максимальная цена за электроэнергию у жителей региона достигнет 4,5 руб./кВт⋅ч (сейчас – 4,29 руб./кВт⋅ч).

Тариф для городского населения с электроплитами и (или) электроотопительными установками составит 3,67 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,5 руб./кВт⋅ч).

Тариф для сельского населения увеличится до 3,52 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,36 руб./кВт⋅ч). Тариф для городского населения с газовыми плитами – 4,5 руб./кВт⋅ч (сейчас – 4,29 руб./кВт⋅ч).

Тариф для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений – 3,52 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,36 руб./кВт⋅ч).

Тарифы для владельцев гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных, религиозных организаций, гаражных кооперативов – 4,5 руб./кВт⋅ч (сейчас – 4,29 руб./кВт⋅ч).