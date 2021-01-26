Врач раскрыл сроки двукратного спада заболеваемости коронавирусом в России

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок спрогнозировал сроки двукратного спада темпов распространения COVID-19 в России. Его слова приводит НСН.

По мнению специалиста, сокращение числа новых случаев коронавируса в 1,5-2 раза может произойти уже через 1,5-2 месяца. Он также выразил мнение, что в России фактически сформировался коллективный иммунитет естественным путем, что позволяет снимать ограничительные меры в стране.

"Мы сейчас всей Россией пошли на спад по заболеваемости, и вакцинация на это дело мало повлияла. Мы уже выходим из пандемии за счет естественной иммунизации", – сказал он и напомнил, что для прекращения пандемии нужен коллективный иммунитет 70-75%. По его словам, "примерно столько мы и набрали".

Ранее Владимир Болибок назвал способ снизить риск заражения коронавирусом. Оказалось, что для этого нужно дышать чистым воздухом на протяжении всех суток, даже во время сна.

За последние сутки в России выявили 18 241 случай коронавируса. Всего с начала пандемии в стране заболели более 3,7 млн человек, 70 тысяч пациентов скончались.