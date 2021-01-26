Потерявшуюся девочку нашли у кладбища в алтайском селе

Спасатели нашли 11-летнюю девочку, заблудившуюся в селе Луковка Панкрушихинского района. Ребенок в обед ушел из дома и к вечеру не вернулся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда родители забили тревогу, в сельсовете незамедлительно создали оперативный штаб и сформировали четыре поисковых группы, в состав которых вошли более 20 спасателей, полицейских и работников администрации.

Осматривать территорию пришлось в темное время суток, передвигаясь пешком по глубокому снегу в сильный холод. В девятом часу вечера девочку нашли живой в районе кладбища. Ее передали врачам скорой помощи. По предварительным данным пресс-службы, с ребенком все хорошо.

Ранее в Первомайском районе спасатели нашли мужчину, который заблудился и несколько часов провел в заброшенном садовом домике. На его поиски отправились 14 человек и шесть единиц техники, в том числе три снегохода.