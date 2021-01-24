Под Барнаулом в заброшенном доме нашли пропавшего мужчину

В Первомайском районе спасатели нашли мужчину, который заблудился и несколько часов провел в заброшенном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Вечером 23 января диспетчеру поступила информация, что между селом Голубцово и разъездом Голубцово заблудился мужчина. Он был на связи, но не знал, где находится и укрылся в заброшенном садовом домике, однако из-за надвигающегося мороза нуждался в срочной помощи.

В операции задействовали 14 человек и шесть единиц техники, в том числе три снегохода. Спасателям пришлось работать в темноте.

"Как выяснилось, мужчина был на лыжах. В ходе движения одну лыжу он сломал, искать какое-либо убежище ему пришлось по глубокому снегу. К счастью, поисковые работы были организованы оперативно, заблудившегося быстро нашли. Медицинская помощь ему не понадобилась, хотя врачи "скорой" были нами оповещены", — рассказали в ведомстве.

Ранее amic.ru писал, что спасатели эвакуировали около 40 человек при пожаре в подвале жилой девятиэтажки в Барнауле.