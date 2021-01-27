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Семь новых детсадов откроют в Алтайском крае в 2021 году

, ИА "Амител"
В регионе появится еще почти 1700 мест для малышей
Фото иллюстративное / Источник: пресс-центр мэрии Барнаула

Фото иллюстративное / Источник: пресс-центр мэрии Барнаула

Семь новых детсадов появятся в Алтайском крае в рамках выполнения нацпроекта "Демография". Активное строительство новых дошкольных образовательных учреждений ведется в течение последних трех лет.

Как пишет пресс-служба Минстроя Алтайского края, в 2021 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию семь яслей-садов, что позволит создать почти 1700 мест для малышей. Постройка ведется за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Наиболее вместительными являются детсады в Белокурихе, Рубцовске и селе Фирсово – на 280 детей каждый. Для организации эффективного процесса ясли оснастят залами для музыкальных и физкультурных занятий, методическими и логопедическими кабинетами, а также классом предметно-практического обучения. Кроме того, в яслях оборудуют пассажирские и грузовые лифты.

Двухэтажные объекты вместимостью 140 мест достроят в селах Поспелиха, Целинное, Залесово и Топчиха. Там также будут размещены ясельные и дошкольные группы, пищеблок, медкабинет, залы для занятий физкультурой и музыкой, кабинеты предметно-практического обучения, логопедический и методический классы.

На сегодняшний день на всех площадках продолжаются строительные работы, на части ведется кирпичная кладка и устройство кровли, на других – внутренняя отделка помещений.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.01.2021 12:37
- гость -

Зачем? Посмотрите на рождаемость которая сократилась за последние 6 лет более чем в два раза.

27.01.2021 12:40
- гость -

Затем.

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