"Рынок был перегрет". Минстрой подсчитал, как выросли цены на барнаульские новостройки

Стоимость квартир в барнаульских новостройках в 2020 году выросла в среднем до 50 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев на пресс-конференции 27 января. По его словам, главная причина удорожания – в высоком спросе на жилье.
"За прошлый год цены на первичном рынке выросли на 7%, на вторичном – на 8%. Сегодня средняя цена квартиры в новостройке без отделки – 50 тыс. рублей. Поэтому к этой цифре нужно еще 4-5 тыс. рублей на ремонт. Да, есть квартиры и дороже 50 тыс. рублей за "квадрат", есть дешевле. Когда мы оцениваем рост, то берем данные статистики", – отмечает Гилев.
По словам министра, в 2020 году спрос на рынке (особенно в сегменте первичного жилья) был перегрет. Произошло это из-за введения программа льготной ипотеки.
"Квартир в новостройках откровенно не хватало, поэтому спрос пошел на вторичный рынок. Всего в 2020 году 54 тыс. семей улучшили жилищные условия (это на 23% больше, чем в 2019 году), 9 тыс. семей приобрели квартиры в строящихся домах. Рост сделок произошел благодаря тому, что строители смогли дать такой объем жилья, а также за счет сниженной процентной ставки", – говорит Гилев.
Всего, по оценкам министра, в прошлом году в Алтайском крае выдано 26 тысяч ипотечных кредитов, из них 5,5 тысячи – по льготной ставке. Иван Гилев отметил, что в сравнении с 2017 годом количество оформленных кредитов выросло в полтора раза, и в два раза увеличился объем средств по ним.
"Положительная динамика в ипотечном сегменте наблюдается с 2010 года: тогда было выдано 7 тыс. кредитов. При этом размер ипотечных кредитов превысил 40 млрд рублей, и с 2017 года отмечен двукратный рост. То есть объем средств, направляемый на строительство, большой, и это положительный фактор", – считает министр.
Льготная программа будет стимулировать рост и продажи квартир и в 2021 году, отмечает чиновник. Но даже после ее предполагаемой отмены в 2022 году спрос на новостройки должен сохраниться на высоком уровне:
"Не будем загадывать на 2022 год, но надеемся на поддержку правительства. Но даже и в этом случае общая процентная ставка снизилась до 7,6%. Надеюсь, что эта динамика сохранится в 2021 и 2022 году. Это будет хороший стимул для развития жилищного строительства. Мы оценивали закредитованность населения, ситуация позволяет говорить, что семьи еще могут брать кредиты, привлекать средства в строительную отрасль".
Комментарии
Один вопрос.
Если не будет существенной девальвации, чем эти "рабы" будут платить за свою ипотеку через год-два?
27.01.2021 14:16
Гость
Ничем. И ипотечные квартиры от банков хлынут на рынок.Опять обвал,опять стенания строителей и далее по цепочке.
Или вновь льготная ипотека и очередные самонадеянные расхватают. Круговорот ипотечных квартир в природе.
льготная ипотека,а не повышенный спрос.Люди,не имея стабильного будущего,лезут в ипотеку..А потом кричат,у нас же ипотека..
Льготную ипотеку ввели для поддержания штанов строителям, чтобы сохранить платёжеспособный спрос. Но вместо того, чтобы увеличивать предложение, строители просто задрали цену, и покупатели в принципе не выиграли ничего. Вопрос - а стОит ли государству поддерживать хапуг в сфере строительства?
Ну прямо капетан ачевиднасть. Конечно цены полезут вверх если рынок наполнить дешевыми деньгами.
Надоело платить ипотеку, хочу на аквадискотеку