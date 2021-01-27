"Рынок был перегрет". Минстрой подсчитал, как выросли цены на барнаульские новостройки

Стоимость квартир в барнаульских новостройках в 2020 году выросла в среднем до 50 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев на пресс-конференции 27 января. По его словам, главная причина удорожания – в высоком спросе на жилье.

"За прошлый год цены на первичном рынке выросли на 7%, на вторичном – на 8%. Сегодня средняя цена квартиры в новостройке без отделки – 50 тыс. рублей. Поэтому к этой цифре нужно еще 4-5 тыс. рублей на ремонт. Да, есть квартиры и дороже 50 тыс. рублей за "квадрат", есть дешевле. Когда мы оцениваем рост, то берем данные статистики", – отмечает Гилев.

По словам министра, в 2020 году спрос на рынке (особенно в сегменте первичного жилья) был перегрет. Произошло это из-за введения программа льготной ипотеки.

"Квартир в новостройках откровенно не хватало, поэтому спрос пошел на вторичный рынок. Всего в 2020 году 54 тыс. семей улучшили жилищные условия (это на 23% больше, чем в 2019 году), 9 тыс. семей приобрели квартиры в строящихся домах. Рост сделок произошел благодаря тому, что строители смогли дать такой объем жилья, а также за счет сниженной процентной ставки", – говорит Гилев.

Всего, по оценкам министра, в прошлом году в Алтайском крае выдано 26 тысяч ипотечных кредитов, из них 5,5 тысячи – по льготной ставке. Иван Гилев отметил, что в сравнении с 2017 годом количество оформленных кредитов выросло в полтора раза, и в два раза увеличился объем средств по ним.

"Положительная динамика в ипотечном сегменте наблюдается с 2010 года: тогда было выдано 7 тыс. кредитов. При этом размер ипотечных кредитов превысил 40 млрд рублей, и с 2017 года отмечен двукратный рост. То есть объем средств, направляемый на строительство, большой, и это положительный фактор", – считает министр.

Льготная программа будет стимулировать рост и продажи квартир и в 2021 году, отмечает чиновник. Но даже после ее предполагаемой отмены в 2022 году спрос на новостройки должен сохраниться на высоком уровне:

"Не будем загадывать на 2022 год, но надеемся на поддержку правительства. Но даже и в этом случае общая процентная ставка снизилась до 7,6%. Надеюсь, что эта динамика сохранится в 2021 и 2022 году. Это будет хороший стимул для развития жилищного строительства. Мы оценивали закредитованность населения, ситуация позволяет говорить, что семьи еще могут брать кредиты, привлекать средства в строительную отрасль".