"Вкусные" квартиры – на десерт. Как застройщики Барнаула искусственно создают ажиотаж

Льготная ипотека под 6% сначала раскачала, а теперь способна обвалить рынок новостроек Барнаула, предполагают эксперты. По их мнению, программа в пандемию помогла застройщикам сохранить рабочие места, завершить старые проекты и начать новые, а для горожан сделала жилье более доступным. Однако из-за стремительного (и не всегда оправданного) роста цен на новостройки вся выгода от льготной ипотеки была потеряна. Amic.ru поговорил с риелторами и узнал, как девелоперы искусственно создают ажиотаж на квартиры и почему на рынке может возникнуть пузырь.
Хотели как лучше
Льготная программа негативно влияет на рынок жилья в России. С таким заявлением 25 ноября в Госдуме выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее мнению, программа спровоцировала резкое удорожание недвижимости по всей стране и, соответственно, снизила уровень доступности квартир для россиян. Хотя должна была повысить.
"Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и доходы населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья", – отметила глава ЦБ.
Барнаульские риелторы соглашаются: программа действительно спровоцировала резкий скачок цен на квартиры, но покупателей эта динамика пока не пугает.
По данным ДОМ.РФ, средняя стоимость новостройки площадью 50 кв.м в Барнауле выросла на 300 тыс. рублей: еще в феврале она стоила 2,4 млн, в ноябре – 2,7 млн рублей.
"На рынке наблюдается ажиотажный спрос, квартиры дорожают, сделки происходят как на "первичке", так и на "вторичке". Но дело не только в программе: весной курс рубля упал, летом Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%, а также активизировались те, кто давно откладывал покупку. Вот все эти факторы слились воедино, и мы видим спрос на жилье", – говорит руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.
Еще летом эксперты по недвижимости отмечали: они впервые за долгие годы столкнулись с тем, что не могут предложить покупателю подходящие варианты квартир. Осенью в Барнауле в продажу поступили квартиры в нескольких жилых комплексах, но и они практически не изменили ситуацию на рынке.
"Появился пузырь на ипотечном рынке: у нас даже нет таких квартир, которые можно было предложить клиентам в ипотеку. Кредит одобряют, а вариантов нет: либо цены подняли, либо варианты раскуплены", – объясняет президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова.
"Конечно, это утопия"
Повысить (или сохранить) эффективность льготной ипотеки под 6,5% возможно, если установить ограничения на рост цен для строительных компаний, считает руководитель агентства недвижимости "Проспект-Недвижимость" Евгений Ракин.
По его мнению, регулятором может стать даже банк, который рассматривает заявки на кредит. Если он посчитает, что стоимость приобретаемой квартиры намного выше рынка, то может не одобрить заем. В таком случае застройщикам придется либо снижать цены, либо искать покупателей без ипотеки. Но таких на рынке города лишь 10%, говорят эксперты.
"Дешевая ипотека хороша для людей, но мы сами себя загоняем в ловушку: начинаем выгребать все варианты. Это и раскачивает рынок. Люди берут, берут, берут, застройщики видят и начинают поднимать цены, которые становятся неоправданно высокими. У нас нет регулятора, который бы контролировал цены и говорил: "Цена квадратного метра жилья эконом-класса должна не выше такой-то отметки", – отмечает Ракин.
Пока же на барнаульском рынке жилья как раз и наблюдается такой неконтролируемый рост цен. Эксперты говорят, что некоторые компании создают его искусственно, чтобы извлечь максимальную выгоду из своих проектов.
"Ажиотаж возникает тогда, когда одновременно открывается старт продаж нескольких жилых комплексов. Люди хотят попасть первыми, занимают очереди, чтобы купить как можно дешевле. Сейчас у нас есть примеры, когда продаются только с первого по пятый этаж – самые низковостребованные квартиры. Напоследок девелоперы оставляют самые "вкусные" варианты, которые и так традиционно продаются дороже. Так и создается искусственный ажиотаж", – говорит риелтор.
Другая тенденция, которую "родила" льготная ипотека, – многократное бронирование одной недвижимости несколькими покупателями. Руководитель одной из крупнейших строительных компаний города ранее сообщил amic.ru: на квартиры в ЖК, который еще даже не вышел на рынок, он получает до пяти броней. Риелторы говорят, что ранее с таким они никогда не сталкивались.
"Происходит первичная заявка: клиент пришел, забронировал квартиру. Ему дается 5-10 дней на заключение договора долевого участия. В период, пока действует бронь, приходят еще люди, которые готовы купить квартиру, если первый откажется. И такая очередь. Конечно, это утопия – понимать, что перед тобой пять желающих", – уверен Ракин.
Сейчас подъем, потом – кризис
Спрос на льготную ипотеку до конца года сохранится высоким, уверены эксперты. Однако уже в начале следующего года интерес к программе может упасть. И виной тому – как раз высокие цены.
"Спрос всегда не может быть пиковым. "Первичку" покупают для инвестиций, для сдачи в аренду, для себя. Так вот те, кто берут для себя, а также инвесторы начинают думать, выбирать, считать: "Сколько должна стоить квартира на "вторичке", чтобы ее продать и получить прибыль?" Сейчас на "вторичке" квартир немного, а на "первичке" цены подняли настолько, что люди думают: брать или нет. Однако пока рынок стабилен, мы не ожидаем провалов и ажиотажа", – говорит Евгений Ракин.
Но эксперты не исключают, что в будущем, через 2-3 года, именно из-за льготной ипотеки вообще может наступить кризис. Далеко не все покупатели новостроек брали их для дальнейшего проживания. Кто-то, как заметил Ракин, вкладывал в новостройки, чтобы сохранить сбережения. После сдачи домов эти инвестиционные квартиры "хлынут" на рынок и могут его обрушить, ранее рассказал amic.ru руководитель агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрий Дворядкин.
"Есть риски того, что пузырь инвестиционных квартир надуется, как это было в 2014 году, а потом лопнет и обвалит рынок, как это было в 2015 году. Непросто будет и застройщикам. Сейчас цены на квартиры необоснованно завышены, и если они будут подниматься дальше, нужно подумать, как потом плавно уходить с этой субсидированной "иглы", – отметил Дмитрий Дворядкин.
Эксперты уверены: раз у Центробанка появились сомнение в целесообразности программы льготной ипотеки, долго она не продлится. Тем более что она уже сейчас не выполняет функции, которые на нее возложены.
"Я не исключаю, что срок программы могут сократить: возможно, она закончится раньше, чем 1 июля", – предполагает Лариса Мельситова.
Комментарии
По ее мнению, программа спровоцировала резкое удорожание недвижимости по всей стране и, соответственно, снизила доступность квартир для россиян. Хотя должны была повысить.
Это всё что нужно знать об уровне профессионализма председателя. Ну вот не дура ли она после этого?!
хотели рыночной экономики - получайте)))
Ну еще пару лет 6%, а потом можно будет и на 3% перейти, как в Европе. Цены конечно не должны расти - это ничем не подкрепленный рост.
Чем выше стоимость квартир - тем популярнее частные дома. Последнее время никакого желания жить в квартире нет: плохая звукоизоляция, полные дворы тазов, конское жкх, отопление которое я лично не могу ни прибавить не убавить.
Ну еще пару лет 6%, а потом можно будет и на 3% перейти, как в Европе.
ну а тама недалече и до сталинских 1%...
1.12.2020 08:52
- гость -
А ты что хочешь? Совковой "бесплатной" квартиры в 30-40 лет?
Рост подкреплен спросом. Это как на бирже. Поставили лимитку на продажу, её съели. Ну раз съели, поставили лимитку по более высокой цене, её опять съели. Т.е. на рынке есть покупатель, готовый "кушать" по цене продавца. И вот когда цена будет такой, что покупатель с рынка исчезнет, тогда и рост цены остановится.
Осень в округе все трешки пропали по нормальной цене, да и не по нормально минимум какой-то остался, все разобрали - хотел с двушки на трешку перебраться. В общем подождем (не горит), пока пузырь лопнет, цены снизятся, а деньги пока полежат в валюте.
мониторил этот процесс , квартир не было все раскуплены на стадии строительства, когда пошла льготная ипотека , они от агенств начали размещать на авито с ценой на процентов от 20 до 40 % выше изначальной стоимости, сейчас хайп прошел, выволили все квартиры через свои агенства все застройщики крупные ! что сказать курвы плохо что вас не пересажают , государство старалось сделать более приемлемое жилье для людей , а застройщики решили навориться в итоге цена ипотеки ниже а цена самой квартиры получилась выше, чем была когда не было льготной ипотеки
А почему низковостребован четвёртый, пятый этаж? Не понимаю
А какие самые "вкусные" квартиры и почему? Объясните?
все верно эльвира говорит, цены сильно задрали и толку от льготной ипотеки - почти нет.
И вот когда цена будет такой, что покупатель с рынка исчезнет, тогда и рост цены остановится.
для этого надо отменить ипотеку жилья )))
1. Ипотека - это аболютно вредоносное явление - современная форма крепостного права.
Если полная цена новой кооперативной двухкомнатной квартиры в Москве в СССР составляла 10000 рублей, то есть, исходя из среднемесячной заработной платы (без учета общественных фондов потребления) в 200 рублей - то есть 50 среднемесячных зарплат (4.2 года), то сегодня номинальная цена точно такой же такой квартиры в Москве около $250000, а полная - с учетом "щадащих" 12% годовых на 15 лет - $450000. То есть, при учете средней зарплаты в $1500 - 300 среднемесячных зарплат, или ровно 25 лет! - То есть это в самом прямом виде пожизненная кабала.
2. К сожалению, российские граждане настолько экономически безграмотны, что не понимают, что сам факт введения ипотеки УВЕЛИЧИЛ ДАЖЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В 6-7 РАЗ, не говоря о более чем удвоении реальной цены квартиры за счет выплаты процентов...
3. Более того, ипотека НЕГАТИВНО сказывается на объемах строительства, поскольку платежеспособный спрос при условии ипотеки много ниже объективного. Совершенно не случайно Россия до сих пор не в состоянии догнать даже одну только РСФСР по объемам строительства жилья. При том, что большие объемы в РСФСР доставались населению вообще бесплатно. Причина состоит в том, что строительную цепочку абсолютно искусственно вставлен банковский капитал. Вместо того, чтобы напрямую кредитовать строительую индустрию, ипотека завязывает кредитование на ЭКОНОМИЧЕСКИ БЕЗГРАМОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ и выступает варварской формой экономического принуждения.
4. Ипотека в средне-и долгосрочной перспективе качественно ухудшает уровень жизни людей. Недостаток средств на покупку адекватной площади привелс к качественному изменению структуры строительства: подавляющее большинство новых квартир - ОДНОКОМНАТНЫЕ и в лучшем случае двухкомнатные. То есть ипотека привела к качественному ухудшению структуры жилья по сравнению с советскими временами. При этом, срок службы домов - 75 лет. Но однокомнатая и даже двухкомнатная квартира - не место жизни для семьи с необходимым
09:57 Поделитесь методичкой.
А про повышение цен на услуги, материалы никто не мониторил? Странная статья конечно-риэлторы, которые получают деньги от Застройщиков за свои услуги так нелестно о них отзываются, наверное строительному сообществу нужно задуматься и правильно выбирать партнеров.
1.12.2020 09:57
- гость -
Ипотека в РФ, да. По сути ипотека это финансовый инструмент, продукт и не стоит с поповской истовостью клеймить это. А вот в совке было не рабство, да? Где десятилетиями работали за копейки лишь бы с очереди не слететь. Ммм, красота!
пузырь на рынке недвижимости определяется одним фактором - когда людям "без денег" выгоднее покупать квартиры чем тем "кто с деньгами".
а для людей "кто с деньгами" как раз сейчас очень дорого и они не хотят покупать, а тем "у кого денег нет" рассказывают сказки про дешёвые кредиты.
короче смотрите фильм "Игра на понижение"
Ипотечество в опасности! ©
Нормальный щас брать не будет, цены задраны льготной ипотекой и её доступностью. Нужно просто подождать год-два , пузырь лопнет и цены обвалятся. Банки заберут хаты у должников и вынуждены будут их массово скидывать. Это проходили многие страны, так будет и у нас. Дичь какая-то, выдавать ипотеку под 6,5% с первоначальным взносом 10% ... чем они собираются расплачиваться, страна катится в пропасть.
1.12.2020 10:27
- гость -
+++
В точку, для людей без денег сейчас это дёшево, а для тех у кого они есть - дорого.))
Расцвет спекуляции.
Нет разумного спроса и предложения. Это миф.
Это капитализм, детка!!!...
Как не крутись кругом должен, и с каждым днём всё больше и больше
Да, финансовая грамотность населения у нас конечно полный швах. Спекуляция, капитализм, буржуи и прочий левацкий бред. Беда. А потом удивляемся а почему все такие нищие?
Какой умный человек делает льготу из бюджета чтобы цены раздувались?
Регулировать надо было цены для датируемой ипотеки. Детский сад - трусы на лямках.
Не знаю, вон в соседнем новоалтайске все ровно, вполне нормальные цены, 800т, и под ту же ипотеку. Просто может в слово "застройщики" товарищи Риэлторы включат не только адалин и селф?
Более тревожную статистику опубликовал Пульс Продаж Новостроек, который проанализировал данные за период со 11-го по 111-и кварталы 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и выяснил, что с запуском льготной ипотеки средний срок кредитования возрос на 7%, достигнув 213 месяцев (+14 мес.),средний срок вырос на 8 месяцев.
Что значит увеличение срока ипотеки? Это означает только одно! Заемщик растягивает срок с целью уменьшения ежемесячной суммы выплаты. То есть по факту круг замыкается, реальных денег платить за недвижимость больше У нынешних покупателей нет.
Получается, что государство, стимулируя по хитрой схеме строительство жилья, скоро уткнется в то, что одобрять придется все более проблемных заемщиков. Поэтому г-жа
забила тревогу. Такое искусственное поддержание спроса на недвижимость говорит лишь о том, что реальный спрос на жилую недвижимость в России у платежеспособной части населения давно упал.
а ипотека в США - не такая же?
Методичка акул капитализма одна.
Да , там %% меньше, но схема ОДНА.
И в результате расплачиваются родители, потом их дети, которые еще и учатся в кредит.
И это не пропаганда
проанализировал данные за период со 11-го по 111-и кварталы 2020 года,
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не иначе как на планете Плюг
что реальный спрос на жилую недвижимость в России у платежеспособной части населения давно упал.
может все-таки уменьшилась часть этого самого платежеспособного населения...
бедность побороли - пора начинать бороться с нищетой)))
Люди видят что цены растут и глядя друг на друга покупают и покупают с целью навариться.
Типичный пузырь.
Покупают не чтобы жить, а чтобы сдавать в аренду или перепродать.
Корона косит людей тысячами, люди валят из Барнаула = население стремительно уменьшается, строители строят кварталами как одержимые, а цены растут. Бред.
Из-за спекулянтов не купить нормальным.
Мне нужна квартира в определенном доме на месте сносимого старого здания, чтобы район не менять, так ведь не купишь...
Со 2-ого по 3- ий кварталы 2020 года ( в тексте стояли палочки ||||||| , а при опубликовании распознались как единицы 11111) , сори не мой косяк )