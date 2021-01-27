Цены на муку, гречку, масло и хлеб выросли в январе в России

Из-за роста цен на продукты в России возможны экономические и социальные проблемы в обществе. Об этом заявили опрошенные ura.ru эксперты.
Хлеб, мука, подсолнечное масло и гречка уже подорожали в январе. Средний чек на товары увеличился на 1,5-4%.
"Боюсь, что этот процесс только набирает обороты. Те цены, которые мы видели в прошлом году на мировом рынке, еще толком до нас не дошли. Распродавались старые запасы. Новое производство, которое было осенью и зимой, ударит по нам чуть попозже. Если практика торможения цен будет набирать обороты, то к концу года много что изменится", – рассказал экономист Виталий Калугин.
По мнению специалиста, из-за подорожания люди начнут покупать меньше или найдут более дешевые аналоги.
Ранее amic.ru писал о том, что меры по сдерживанию роста цен на продукты питания, которые правительство России ввело в конце прошлого года в отношении сахара и подсолнечного масла, могут привести к дефициту.
Комментарии
Экономисты предупреждают о возможных волнениях в обществе.
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Ничего. Главное, что денег на новые автозаки и толпы полицаев хватило.
обнуленый же обещал контролировать и сдерживать рост продуктов. или это про воду и злеб было? так вроде хлеб с муки....или с сои?
обнуленый же обещал контролировать и сдерживать рост продуктов
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Он много чего обещал. Удивительно, что ему ещё кто-то верит.
Хлеб, мука, подсолнечное масло и гречка уже подорожали в январе.
так цены на подсолнечное масло вроде сам уже зафиксоровал на максимуме, или оне тепереча не указ...
Спросите у Байдена, когда опять голод наступит он нам окорочка Буша будет посылать?
Спросите у Байдена, когда опять голод наступит он нам окорочка Буша будет посылать?
окорочка Буша только Буш может посылать, этот будет посылать окорочка Байдена)))
Это прорыв!
Не ну, а это не Путина инициатива была по регулированию цен - опять всех переиграл?!
Фууууу! Как вы жрёте эту гречку!