Цены на муку, гречку, масло и хлеб выросли в январе в России

Из-за роста цен на продукты в России возможны экономические и социальные проблемы в обществе. Об этом заявили опрошенные ura.ru эксперты.

Хлеб, мука, подсолнечное масло и гречка уже подорожали в январе. Средний чек на товары увеличился на 1,5-4%.

"Боюсь, что этот процесс только набирает обороты. Те цены, которые мы видели в прошлом году на мировом рынке, еще толком до нас не дошли. Распродавались старые запасы. Новое производство, которое было осенью и зимой, ударит по нам чуть попозже. Если практика торможения цен будет набирать обороты, то к концу года много что изменится", – рассказал экономист Виталий Калугин.

По мнению специалиста, из-за подорожания люди начнут покупать меньше или найдут более дешевые аналоги.

Ранее amic.ru писал о том, что меры по сдерживанию роста цен на продукты питания, которые правительство России ввело в конце прошлого года в отношении сахара и подсолнечного масла, могут привести к дефициту.