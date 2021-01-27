Автомобили "лоб в лоб" столкнулись на трассе в Алтайском крае

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" сообщили о серьезной аварии на трассе в Алтайском крае. Две иномарки столкнулись "лоб в лоб".

"На трассе Бийск – Барнаул в 40 км от Бийска произошло лобовое столкновение автомобилей. Одна из машин вылетела в кювет и перевернулась", – рассказали пользователи.

На опубликованной в социальных сетях видеозаписи видно, что автомобиль одного из участников ДТП развернуло посреди дороги, а второй съехал в кювет и перевернулся на бок.

Официальной информации ГИБДД по этому происшествию на момент публикации нет. Подробности и обстоятельства случившего устанавливаются.

Ранее amic.ru сообщал о жестком ДТП, которое произошло днем 27 января на этой же трассе. В результате столкновения двух автомобилей погибла женщина-водитель одного из них. Причины аварии устанавливает полиция.