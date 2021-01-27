Женщина погибла в смятой легковушке на трассе Барнаул – Бийск. Фото и видео

Фото: instagram.com/drom_22_biysk

Жесткое ДТП произошло на трассе Бийск – Барнаул в Алтайском крае. После столкновения от одного из автомобилей буквально ничего не осталось.

Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды региональной ГИБДД, авария произошла на 216-м километре Чуйского тракта. Установлено, что 43-летняя женщина за рулем Toyota Ist выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Toyota Land Cruiser 200 под управлением 51-летнего мужчины, после чего легковое авто вылетело в кювет.

Женщина погибла, водителя внедорожника госпитализировали. Согласно видеозаписи с места происшествия, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", на месте работали сразу три экипажа скорой помощи, в том числе и реанимобиль, а также сотрудники МЧС и полиции.

Как ранее сообщал amic.ru, 23 января жесткое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск после кафе "Грани Алтая". В столкновении Hyundai и Toyota Land Cruiser Prado погибли три человека.