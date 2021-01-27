Вакцинацию от COVID-19 приостановили в больницах Бийска

Массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции приостановили в Бийске. В медучреждения города закончился препарат "Спутник V".

Как пишет "Бийский рабочий", первыми постановку препарата приостановили в Центральной городской больнице, а сегодня, 27 января, препарат закончился и в поликлинике № 4. Желающих посетить кабинет оказалось слишком много и на данный момент очередь расписана до середины февраля.

Возобновят вакцинацию, вероятно, в первые числа февраля – в ближайшие дни в Алтайский край прибудет еще 32 тысячи комплектов препарата, которые после разойдутся по медицинским учреждениям региона. Всего вакцинацию собираются вести сразу в 84 больницах и поликлиниках края.