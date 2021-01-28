Киберпанк 2021. Казачья дружина будет охранять соцсети от мата

Казачья кибердружина "Медиащит" займется зачисткой соцсетей от мата. Об этом сообщает издание "Подъем".
Изначально войско с кибер-нагайками собиралось для того, чтобы изгонять из сети "деструктивный контент", но теперь у интернет-бойцов появился новый враг — нецензурная брань.
"Мы ищем деструктивный контент в Интернете, просматриваем всё вручную, без какого-либо ПО, в основном используем хештеги. Наша цель — защита нашего родного русского языка, культуры речи", - рассказал руководитель "Медиащита" Андрей Замятин.
По его словам, проверять паблики в социальных сетях будут специально обученные люди. В случае обнаружения грязных словечек казаки будут жаловаться администраторам и модераторам соцсетей.
Напомним, что с 1 февраля Госдума обязала соцсети выявлять и блокировать запрещенный контент, в число которого попал и мат.
Комментарии
Бездельники! Лучше бы дворниками пошли работать, очищать город от снега.
"чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало" (пусть человек делает все что угодно, лишь бы не доставлял хлопот,не мешал и не раздражал).
Еще одни дармоеды на налоги людей!
Давно пора! Не интернет, а помойка!
клоуны.