Киберпанк 2021. Казачья дружина будет охранять соцсети от мата

Казачья кибердружина "Медиащит" займется зачисткой соцсетей от мата. Об этом сообщает издание "Подъем".

Изначально войско с кибер-нагайками собиралось для того, чтобы изгонять из сети "деструктивный контент", но теперь у интернет-бойцов появился новый враг — нецензурная брань.

"Мы ищем деструктивный контент в Интернете, просматриваем всё вручную, без какого-либо ПО, в основном используем хештеги. Наша цель — защита нашего родного русского языка, культуры речи", - рассказал руководитель "Медиащита" Андрей Замятин.

По его словам, проверять паблики в социальных сетях будут специально обученные люди. В случае обнаружения грязных словечек казаки будут жаловаться администраторам и модераторам соцсетей.

Напомним, что с 1 февраля Госдума обязала соцсети выявлять и блокировать запрещенный контент, в число которого попал и мат.