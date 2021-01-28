Предельный тариф на отопление в Барнауле увеличили задним числом

Предельную цену на отопление в Барнауле повысили с 1 января по 31 декабря 2020 года. Соответствующее решение приняли в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 25 января.

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, предельная стоимость гигакалории составит 2019,14 рубля (ранее – 1991,52). Изменение связано с судебным решением по иску коммунальщиков, которые нашли изъян в расчетах властей.

Кроме того, изменили индикативную стоимость (к ней стоимость отопления приблизится к 2028 году). Она составит 2872,58 рубля (ранее – 2833,37).

Amic.ru писал, что жители Горняка обратились к президенту России Владимиру Путину и пожаловались на непомерно высокие тарифы на тепловую энергию. В квитанциях за декабрь 2020 года многие из них увидели суммы в размере 10-13 тысяч рублей.