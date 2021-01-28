Предельный тариф на отопление в Барнауле увеличили задним числом

Предельную цену на отопление в Барнауле повысили с 1 января по 31 декабря 2020 года. Соответствующее решение приняли в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 25 января.
Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, предельная стоимость гигакалории составит 2019,14 рубля (ранее – 1991,52). Изменение связано с судебным решением по иску коммунальщиков, которые нашли изъян в расчетах властей.
Кроме того, изменили индикативную стоимость (к ней стоимость отопления приблизится к 2028 году). Она составит 2872,58 рубля (ранее – 2833,37).
Amic.ru писал, что жители Горняка обратились к президенту России Владимиру Путину и пожаловались на непомерно высокие тарифы на тепловую энергию. В квитанциях за декабрь 2020 года многие из них увидели суммы в размере 10-13 тысяч рублей.
Комментарии
Отлично! Ждать перерасчета?
И???
которые нашли изъян в расчетах властей.
а почему всегда только в большую сторону находят ошибки
И??? Правильный вопрос. Как это отразится на населении? Кто прокоментирует?
А ведь амик вбрасывал вечернюю новость это так месяц-полтора о том что в 2021 году отопление будет на 10% меньше чем в 2020 году.
а потом еще в июле нахлобучат на 7 % ...
Понятно, что увеличение тарифа означает лишь увеличение платы.
28.01.2021 09:36
- гость -
Понятно, что увеличение тарифа означает лишь увеличение платы
Вот если бы наоборот
Если я правильно понимаю тариф задним число увеличивается за период январь 2020 - июнь 2020 с 1897.98 руб/Гкал до 2019.14 руб/ Гкал, а за период с июля 2020 - декабрь 2020 с 1991.52 руб/Гкал до 2019.14 руб/ Гкал.
21 год будет тоже годом крыс, только размером с быка.
Год назад показали по Первому каналу мужчину из Луганской области, который платит 300 рублей за ЖКХ за 3 комнатную квартиру. Зашел на сайты ЖКХ Луганска и Донецка и действительно расценки на ЖКХ в 3-5 раз ниже, чем в Барнауле.
А как на счет того, что закон обратной силы не имеет?
Зашел на сайт
отопление для населения, обслуживаемого Управлением Лугансктепло (обновлено 01.09.2020):
на тепловую энергию в сфере теплоснабжения – 760,375 рублей за 1 Гкал;
Почему в Луганске тепло за одну Гкал в 3 раза дешевле, чем в Барнауле?
Думы правительства: "Вот же живучий народ! В год крысы не вымерли, так может в год быка копыта откинут..." Налоги повышаем, поборы новые вводим, больницы в период пандемии закрыли, устроили перебои с поставкой лекарств в аптеки..., а они все живут и живут!!!
а потому что наш край особенный, работы нет, з\п самая низкая, ТЦ по штуке на каждого жителя
гордимся
28.01.2021 10:37
- гость -
Там оружие в свободном обращении... Что не так, могут и морду чиновникам набить, а могут и ...
Фашисты во время ВОВ вводили налоги на цветы, удочки, окна на улицу. Нас, что опять окупировали?
если подсчитать на сколько повышаю тарифы и цены в магазинах а зарплата нет то это путь в никуда
Пожаловались Володе, вот вам еще надбавка в тариф. Прониклись уважением?
28.01.2021 10:41
Там оружие в свободном обращении... Что не так, могут и морду чиновникам набить, а могут и ...
Могут и уехать, не кому будет Республики защищать. И там не олиргахов в отоплении.
Законна ли продажа Карлиным наших батарей в квартирах?
мало, мало накинули. Откуда цифры? как всегда с потолка. Народ требует сделать 3000 за гигу.
дада требуем и можете вообще не отапливать, обязуемся просто платить
28.01.2021 10:30
- гость -
А как на счет того, что закон обратной силы не имеет?
так то закон, а это тариф )))
Мельниченко еще одну яхту прикупит