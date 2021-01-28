Около 80 единиц техники задействовали в уборке снега в Барнауле

Около 80 единиц снегоуборочной техники вывели для расчистки улиц Барнаула от снега 28 января. Пять машин из этого количества – наемные, сообщает пресс-служба мэрии.

Также в работах задействовали 99 дворников и 39 грузчиков. Они вручную очищают подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки.

За прошедшую ночь с дорог краевого центра вывезли более шести тысяч кубометров снега. "Снег вывозили с проспектов Ленина, Строителей, Социалистического, Комсомольского, площадей Баварина, Свободы, участков улиц Северо-Западной, Транзитной, Шумакова, Попова, Воровского, Партизанской, Л. Толстого, 2-й Северо-Западной, Профсоюзов", – отметили в горадминистрации.

Ранее сообщалось, что в Барнауле построят пешеходный мост через Барнаулку. Он начнет работать с 15 февраля.