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Алтайский край вошел в топ-10 регионов с устойчивым бизнесом

, ИА "Амител"
Количество компаний в 2020 году на Алтае уменьшилось на 3,57%
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край вошел в десятку регионов РФ, где предприниматели лучше всего перенесли пандемию, следует из результатов исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Количество компаний в регионе в 2020-м уменьшилось только на 3,57%, составив к концу года 35,85 тысячи. Для сравнения: в среднем по России сокращение составило 9,6%.

Наиболее крепким бизнес оказался в Башкирии и Чукотском автономном округе, где число компаний увеличилось на 6,3% и 3,3% соответственно.

Наименьшее снижение, помимо Алтайского края, продемонстрировали Севастополь (-0,6%), Липецкая область (-0,9%), Орловская область (-2,7%), Ленинградская область (-2,97%), Башкирия (-2,98%), Забайкальский край (-3,64%) и Республика Алтай (-3,67%).

Антилидерами рейтинга стали Санкт-Петербург (-15,4%), Тульская область (-15,2%), Кабардино-Балкария (-14,92%), Москва (-14,91%) и Псковская область (-14,85%).

Ранее amic.ru писал, что Алтайский край включили в пятерку регионов России, где в 2020 году сильнее всего выросли тарифы на электроснабжение.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.01.2021 17:56
- гость -

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