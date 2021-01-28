Алтайский край вошел в топ-10 регионов с устойчивым бизнесом

Алтайский край вошел в десятку регионов РФ, где предприниматели лучше всего перенесли пандемию, следует из результатов исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Количество компаний в регионе в 2020-м уменьшилось только на 3,57%, составив к концу года 35,85 тысячи. Для сравнения: в среднем по России сокращение составило 9,6%.

Наиболее крепким бизнес оказался в Башкирии и Чукотском автономном округе, где число компаний увеличилось на 6,3% и 3,3% соответственно.

Наименьшее снижение, помимо Алтайского края, продемонстрировали Севастополь (-0,6%), Липецкая область (-0,9%), Орловская область (-2,7%), Ленинградская область (-2,97%), Башкирия (-2,98%), Забайкальский край (-3,64%) и Республика Алтай (-3,67%).

Антилидерами рейтинга стали Санкт-Петербург (-15,4%), Тульская область (-15,2%), Кабардино-Балкария (-14,92%), Москва (-14,91%) и Псковская область (-14,85%).

Ранее amic.ru писал, что Алтайский край включили в пятерку регионов России, где в 2020 году сильнее всего выросли тарифы на электроснабжение.