Пропавшая в Горном Алтае школьница нашлась в Барнауле

17-летняя школьница, которая без спроса уехала из дома в Горном Алтае и была объявлена в розыск 25 января, нашлась в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД.

По данным полиции, жительницу Онгудайского района нашли 27 января. Она оказалась у знакомых земляков, которые учатся и живут в Барнауле.

"По словам девушки, за период отсутствия каких-либо противоправных деяний в отношении нее не совершалось. В настоящее время несовершеннолетняя доставлена по месту жительства и передана родителям", – рассказали в ведомстве.

Как писал amic.ru, ранее спасатели нашли 11-летнюю девочку у кладбища в селе Луковка Панкрушихинского района. Ребенок в обед ушел из дома и к вечеру не вернулся.