Четырехлетняя девочка на санках попала под колеса автомобиля в Барнауле

Иномарка сбила санки с четырехлетней девочкой на нерегулируемом переходе в Барнауле, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в четверг, 28 января, около 07:30 на Малом Павловском тракте, неподалеку от здания № 78а. Мать перевозила санки с дочерью через дорогу, когда их протаранил 49-летний водитель Hyundai Solaris.

Ребенок получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь в городской больнице. Госпитализация пострадавшей девочке не потребовалась.

Ранее amic.ru писал, что 26 января в краевой столице за два часа случилось два наезда на несовершеннолетних пешеходов.