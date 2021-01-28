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Четырехлетняя девочка на санках попала под колеса автомобиля в Барнауле

, ИА "Амител"
Ребенка везли по нерегулируемому пешеходному переходу
Фото: t.me/vkurse22

Фото: t.me/vkurse22

Иномарка сбила санки с четырехлетней девочкой на нерегулируемом переходе в Барнауле, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в четверг, 28 января, около 07:30 на Малом Павловском тракте, неподалеку от здания № 78а. Мать перевозила санки с дочерью через дорогу, когда их протаранил 49-летний водитель Hyundai Solaris.

Ребенок получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь в городской больнице. Госпитализация пострадавшей девочке не потребовалась.

Ранее amic.ru писал, что 26 января в краевой столице за два часа случилось два наезда на несовершеннолетних пешеходов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.01.2021 13:56
Гость

!!!водители!!! - карму никто не отменял.

В один прекрасный момент какой-нибудь "водятел" протаранит санки с Вашим ребенком или собьет его, когда тот будет переходить дорогу по пешеходному переходу.

28.01.2021 14:00
- гость -

Слава богу. Жива.

28.01.2021 14:00
- гость -

Санки: как правильно перевозить ребенка на санках через дорогу.

1. Переходить через проезжую часть, не вынимая ребенка из санок, можно только в том случае, если ваши санки оборудованы длинной ручкой, при помощи которой взрослый может толкать санки перед собой, желательно перенести ребенка или перевести за руку, а санки взять в другую руку. Категорически запрещается везти ребенка в санках, у которых есть исключительно веревка-буксир. При таком способе передвижения велика вероятность выпадения ребенка из санок на проезжую часть.

2. Переходите через проезжую часть, убедившись в том, что машина, которая собирается вас пропустить, остановилась. Не стоит начинать движение по переходу, если вам только показалось, что автомобиль притормаживает – не забывайте о том, что под колесами у машин находится лед или жидкая грязь, которые сильно увеличивают тормозной путь, а в некоторых случаях делают торможение невозможным.

3. Помните, что санки с ребенком находятся ниже уровня бампера легкового автомобиля. Это знание особенно актуально во дворах жилых домов. Вы можете везти за собой санки на веревке и считать, что находитесь в полной безопасности (машин-то вокруг нет!), а в это время водитель припаркованной машины, увидев, что взрослый человек прошел (санки-то он не видит!), может начать движение.

28.01.2021 14:06
- гость -

Нерадивые безмозглые мамаши.

28.01.2021 14:09
- гость -

Еще нарожают, раз не берегут своих детей.

28.01.2021 14:19
- гость -

28.01.2021 14:00
- гость -
!!!!!

28.01.2021 15:07
- гость -

Очень много умных пешеходов.

28.01.2021 15:09
- гость -

28.01.2021 14:00 - гость -
Написано хорошо, а на практике? В одну руку санки, в другую - ребенка, в третью - сумки, в четвертую - подстилку на санки. Ты хоть раз так делал? Или только советы раздавать?

28.01.2021 15:10
- гость -

Нерадивые безмозглые мамаши.

Дярёвня...

28.01.2021 15:12
тю!

Вот спорим, мамаша в смартфон пялилась!

28.01.2021 15:16
- гость -

Ты хоть раз так делал?
сумки, подстилки.. бред
рюкзак у меня на спине , санки утеплены несъемным мехом
отличная у меня практика в трех детях
.
кто не хочет, тот имеет кучу недовольств, это про вас

28.01.2021 15:19
- гость -

тю!
не спорим, пялилась

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