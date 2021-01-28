Правила продажи табака ужесточили в России

С 28 января россияне не смогут покупать в интернете кальяны и никотиносодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма приняли еще в июле прошлого года, пишет РИА Новости.

До сегодняшнего дня ограничения затрагивали табачную продукцию и изделия, которые разрешали продавать лишь в магазинах и павильонах, а также – если в населенном пункте такие точки отсутствуют – в автолавках и других торговых объектах. Теперь же дистанционная продажа кальянов и никотиносодержащей продукции тоже запрещена.

В начале января в МЧС России сообщили, что ведомство готовит новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Документ могут утвердить через два года. Примечательно, что такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы.