Экс-губернатора Алтайского края наградили за добросовестный труд

Спикер регионального парламента Александр Романенко наградил экс-губернатора Алтайского края Александра Сурикова Почетной грамотой АКЗС, сообщает пресс-служба краевого Законодательного собрания.
Депутаты отметили многолетний добросовестный труд чиновника и большой вклад в реализацию социально-экономической политики.
Ранее amic.ru писал, что Виктор Томенко подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Алтайским краем" I степени Александра Сурикова. Глава региона отметил большой личный вклад бывшего губернатора в социально-экономическое развитие края.
Александр Суриков возглавлял Алтайский край с 1996 по 2004 год. В 2006 году был назначен послом России в Белоруссии, работал в этой должности до 24 августа 2018 года. 15 августа 2020 года Суриков отпраздновал 80-летие.
Комментарии
Как же любят старики друг другу ордена и награды раздавать.
За время его губернаторства начались многомесячные задержки зарплаты, край понизился в экономическом рейтинге регионов на 78 место, сотни заводов прекращали свою работу, а у администрации края не хватало денег. Экономика края оказалась неприспособленной к новым условиям. Был построен Новый мост через Обь, за проезд по нему брали плату, в дальнейшем это признали незаконным, к ответственности НИКТО привлечён не был.
Это у них отдушина такая....пусть тешутся, что им еще делать
14:41
Антон Получка
Новый мост через Обь, за проезд по нему брали плату, в дальнейшем это признали незаконным,
Грят, что даже кассирши себе по квартире купили, после работы на том мосту.
На том мосту недавно еще и весы вымогатели "ошибались".......
14:52
Эти весы славились на всю страну, но вроде никто не присел.
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
Мерзкий персонаж на пару с Назарчуком.
МЫ ЧТО-ТО ПРОПУСТИЛИ?
Высокие зарплаты у населения,будущее для молодежи,прекрасное мед. обслуживание, достойное здравоохранение и развитая транспортная сеть, высокий уровень жизни в крае. Алтайский край -один из самых экономически развитых регионов России?
Депутаты отметили добросовестный труд чиновника и БОЛЬШОЙ ВКЛАД в реализацию социально-экономической политики.
А почему сам чиновник нарушает указ губернатора? Почему намордник на подбородке? Или ему можно?
Людям указывают на нарушения и штрафуют, а сами плевали на законы!
А разве не добросовестно он трудился? Другое дело-для чьего блага.