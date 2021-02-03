Не еду в соседнее село: как пандемия добила межмуниципальные маршруты на Алтае

Пандемия коронавируса практически уничтожила пассажирские перевозки в Алтайском крае. Автобусные маршруты внутри районов и между муниципалитетами, которые в советские времена перевозили миллионы человек в год, сократились до минимума. Причиной закрытия большинства маршрутов стала массовая автомобилизация и, как следствие, – конкуренция нелегальных такси. Запустить рейс в каждую деревню, которых в крае около 1600, невозможно. Власти муниципалитетов разводят руками и говорят, что не могут уговорить частников "зайти" на маршрут работать в убыток. Краевой Минтранс признает проблему, утверждая, что руки ведомства связаны из-за пробелов в законодательстве. Почему в алтайских селах исчезли автобусы и кто в этом виноват – в материале amic.ru.

"Сколько бы мы ни пыжились"

Проблемы с рейсовыми автобусами в районах края начались около 10 лет назад, когда многие смогли позволить себе покупку недорогой машины. За 10 лет (с 2010 по 2020) количество автомобилей в регионе, согласно статистике Минтранса, выросло с 400 тысяч до 750 тысяч. До этого перевозчики жили как "в шоколаде": альтернативы автобусам не было и люди регулярно ездили на них в райцентр за продуктами, в поликлинику и по другим личным делам. Благодаря низкой цене на ГСМ можно было даже обновлять подвижной состав. С приходом в край быстрого интернета серьезный удар по транспортникам нанесли приложения "Попутчик" и BlaBlaCar. Помешали перевозчикам и таксисты (о том, как работают алтайские таксисты, читайте в ближайшее время на amic.ru). В итоге только за последние три года с рынка ушло около 60 маршрутов, а пассажиропоток рухнул на 47%. Проблемы копились годами и в результате сообщения о закрытии маршрутов в последние годы из районов Алтая стали поступать как фронтовые сводки.

Весной 2020-го в Крутихинском районе отрезанными от мира остались сразу четыре села – Долганка, Маловолчанка, Волчно-Бурла и Прыганка. В них проживают суммарно более тысячи человек. Сначала автобусы из этих четырех деревень ходили в Крутиху каждый день, потом – только по выходным, а вскоре и вообще исчезли. Перевозчик объяснял это тем, что пассажиров мало, а бизнес не приносит доход. В разгар пандемии, рассказали amic.ru местные жители, они ездили в поликлинику или аптеку, отдавая таксистам по 10 тысяч рублей (а это, кстати, средняя пенсия в Алтайском крае). Конечно, каждый день за такие деньги в райцентр не наездишься, поэтому жительнице Долганки, например, пришлось срочно научиться ставить уколы самой. Люди отрезанных от цивилизации сел просили помощи у районных властей, депутатов АКЗС и лично у главы алтайского Минтранса Александра Дементьева. Через полгода их услышали, с трудом найдя перевозчика. Теперь автобус в Крутиху ходит два раза в неделю.

Однако история в Крутихинском районе, скорее, исключение из правил. Маршруты в селах края продолжают исчезать, причем безвозвратно. Так, с ноября 2020-го жители сел Солтонского района (Ново-Троицк, Тосток, Сузоп) не имеют возможности добраться до райцентра и соседнего Бийска (а это примерно 90 км). В Шипуновском районе в 2020 году вообще закрылось местное муниципальное автопредприятие. Как пояснил amic.ru представитель компании, за три года у него накопилось долгов почти на миллион рублей. Возить нескольких пенсионеров, которые не имеют личного авто, перевозчик в убыток не захотел и "прикрыл лавочку". Без работы остались десятки людей, а местная власть не нашла ресурсов спасти компанию.

"Представьте, что вы производите хлеб. К вам в магазин приходило 50 человек, а потом резко – не больше 5-7 человек. Потому что многие стали печь хлеб самостоятельно. А затраты на производство выросли. Тоже топливо за несколько лет подорожало на 10-12%. Конечно, никто не будет содержать такой убыточный магазин", – пояснил представитель перевозчика из Шипуновского района.

И такая проблема – почти в каждом районе Алтайского края. Еще один пример: Романовский район. Там десятилетиями регулярно ходил автобус (из райцентра в соседнее село Гуселетово в том числе). Свободных мест практически никогда не было, но в последние годы билеты покупали в среднем не более 5-8 человек. Старые автобусы заменили на еще более старые маршрутки (чтобы сократить затраты на содержание транспорта). Но и это решение не спасло местное автотранспортное предприятие от убытков. Сейчас жители Гуселетово (те, кто не имеют своих машин) объединяются в группы по несколько человек и заказывают такси. Так намного дешевле: за 15 километров пути до Романово выходит 200-300 рублей с человека.

По такой же схеме в последние годы "путешествуют" в Косихинском, Панкрушихинском, Угловском, Первомайском, Троицком районах. Чтобы отбить затраты, говорят транспортники, им нужен стабильный трафик пассажиров. А для этого нужны дотации и субсидии. Но муниципалитеты не имеют лишних средств, поясняет amic.ru директор Косихинского автовокзала Михаил Сашников. По его мнению, проблему нужно решать как можно быстрее на краевом уровне. Руководство муниципалитетов (даже в относительно богатых районах) не способно покрыть выпадающие доходы перевозчиков. Ведь несколько сотен тысяч в год для районов – огромные деньги. Ситуация будет только ухудшаться – в этом директор вокзала просто уверен.

"Сколько бы мы ни пыжились запустить сообщение от села до райцентра – все безрезультатно. Особенно обострила все "болячки" пандемия. Весной прошлого года мы запустили рейсовый автобус из Косихи в Верх-Жилино, где живет около 600 человек. Долго уговаривал перевозчика. Уговорил. Месяц проработал – 16 тысяч убытков", – вспоминает Сашников.

Предприниматель, зашедший на маршрут, согласился подождать еще несколько месяцев. Однако, отмечает директор автовокзала, из-за пандемии люди ушли на самоизоляцию, а потому стали реже пользоваться автобусом. Осенью ситуация не улучшилась, и убытки остались на уровне 16 тысяч рублей в месяц.

"Он честно мне сказал: "За спасибо я работать не готов". Уговорил его подождать еще пару месяцев, но ситуация не меняется", – заключает Сашников.

"Половина перевозчиков не переживут пандемию"

В Алтайском крае на рынке перевозок пассажиров работают 114 предприятий. Ежедневно на линию выходит 948 автобусов. Еще 10 лет назад, вспоминает директор ассоциации перевозчиков Алтайского края Николай Орлов, таких компаний было в три раза больше. До прихода нелегальных такси и запуска интернет-приложений по поиску попутчиков транспортный бизнес был выгодным занятием и предприятия боролись за клиентов даже в самых неблагополучных районах. Сейчас же эти компании в селах либо закрылись, либо на грани разорения.

С другой стороны, транспортники создали себе проблему сами. Водители (не все, но некоторые точно) вообще работали мимо кассы: продавали билеты с рук, а выручку складывали себе в карман, говорит жительница Павловского района. По ее словам, водители уверяли начальство, что люди просто перестали ездить. Именно так некоторые маршруты и превратились в "нерентабельные". В результате на бумаге у перевозчиков все плохо, а на деле – всегда есть пассажиры.

Транспортники отказываются "связывать" автобусными маршрутами даже крупные города и райцентры региона, а "заходить" в мелкие села – вообще смертный приговор бизнесу. Да и в Барнауле, где поток пассажиров в разы больше, чем в селах, ситуация едва ли лучше. В 2020-м в краевой столице пассажиропоток в среднем рухнул на 30%. Тарифный план не пересматривали с 2018 года. За это время выросли цены на ГСМ и подорожали запчасти, пояснил amic.ru Николай Орлов. Чтобы работать в плюс, говорят перевозчики, цена за проезд должна увеличиться с 23-х до 30-35 рублей. Тогда денег хватит не только на зарплаты кондукторам и водителям, но и на покупку новых автобусов. А это, верит Орлов, поможет вернуть людей в общественный транспорт.

С другой стороны, цены на проезд в Барнауле – и так одни из самых высоких в Сибири. Чего не скажешь о зарплатах в Алтайском крае. А потому резкое повышение тарифа точно вызовет непонимание у барнаульцев. К слову, это уже почти произошло. В конце 2020 года перевозчики просили городские власти пересмотреть цены на проезд. И даже аргументированно объясняли причину и выгоды удорожания стоимости билетов. Но встретив возмущение жителей города, глава Барнаула Вячеслав Франк заморозил вопрос – до лучших времен.

Тем не менее транспортники по-прежнему уверены, что проезд должен подорожать на 2-3 рубля уже в ближайшие несколько месяцев. Это, по мнению директора ассоциации перевозчиков, позволит компаниям покрыть часть убытков, которые они понесли во время пандемии из-за падения пассажиропотока. В общем, как помочь отрасли в столице края – Орлов понимает. А как спасти транспорт в селах – не знает. Для этого, говорит он, нужна специальная программа на уровне правительства края. По ней автопредприятия могли бы получать дотации, средства на выпадающие доходы или обновление подвижного состава. Без помощи властей, уверены транспортники, сами изменить ситуацию они не способны. И пандемия только ускоряет исчезновение "деревенских" автобусов: коронавирус может "унести" с собой до конца 2021 года еще несколько десятков маршрутов.

"Экономика такая, что в селах и городах края сократили все, что можно. Там, где раньше ездили три раза в неделю, теперь только один автобус. Без какой-либо поддержки, пусть даже не финансовой, предприятиям не выжить. Внутрирайонная сеть еле-еле дышит. Не обязательно давать всем денег, можно помочь с покупкой техники. Спасти можно все. Было бы желание со стороны муниципалитетов и краевых властей. Это же не просто некий частный бизнес. Он выполняет социальную функцию: мы возим миллионы людей в год, открываем новые вакансии для водителей, платим налоги", – говорит Орлов и добавляет, что государство все же помогает. Пусть и не миллиардами.

Так или иначе, но муниципальные автопредприятия в районах края – а их осталось всего пять – получают дотации из краевого бюджета. В год по миллиону рублей. Один из самых больших районов региона – Чарышский – получает два миллиона (как самый большой: некоторые села в районе расположены на расстоянии 60-80 километров друг от друга, и наличие маршрута до Чарышского в маленьких деревнях для местных жителей – без преувеличения – вопрос жизни и смерти). Однако и тут нашла коса на камень: как нам объяснил Орлов, выделенные краем 2 миллиона направили на решение других ("более важных") проблем муниципалитета. На что именно ушли средства, почему ими распорядились не в пользу транспортных компаний и как за эти дотации район отчитался перед администрацией – пока непонятно. К моменту публикации материала управление Чарышского района не смогло оперативно прокомментировать ситуацию.

"Механизмов помощи нет"

В краевом Минтрансе понимают, что проблема с перевозками в селах появилась не вчера. Но не понимают, как ее решить. Запустить автобус в каждое из 1600 сел региона невозможно. Для этого попросту не хватит автобусов (их в крае около 900). Дать всем денег – тоже утопия. Тем более этому мешает законодательство: нельзя просто так взять и положить дотации в карман частных предпринимателей, поясняет министр транспорта Александр Дементьев. Даже если они возят пассажиров в селах.

"Минтранс, к сожалению, связан нормами законодательства и регулировать деятельность муниципалитетов не в праве. Однако на постоянной основе оказывается помощь органам местного самоуправления. В том числе и по нормам права", – ответили amic.ru в ведомстве.

А вот муниципальных учреждений, которые принадлежат краю и могут рассчитывать на дотации, в регионе несколько. Так, в Барнауле, например, мэрия ежегодно выделяет около 60 миллионов в год МУП "Горэлектротранс" (чтобы покрыть убытки из-за падения пассажиропотока). Но и этих денег не хватает, чтобы обновить подвижной состав и повысить зарплату кондукторам и водителям.

Кроме того, Алтайский край не попал в федеральный нацпроект по обновлению парка автобусов и трамваев. Потенциально Барнаул и Бийск могли получить около 500 миллионов на новый подвижной состав. Как объясняли СМИ в краевом Минтрансе, алтайские города не прошли по утвержденным критериям, но по каким именно, не уточнялось. Получается, вытаскивать себя властям региона из транспортного "болота", словно Мюнхгаузену, придется самому. А "лишних денег" в регионе на транспортную реформу нет.

По информации amic.ru, вопрос с автобусами в селах пытаются решить на уровне АКЗС. К примеру, в конце прошлого года фракция "Справедливая Россия" обсудила с главой Минтранса Александром Дементьевым плачевное положение дел с межмуниципальными пассажирскими перевозками. Именно после той встречи в том же Крутихинском районе и нашли перевозчика. Проблему, годами почти не решавшуюся в крае, планируют решить и на уровне правительства края.