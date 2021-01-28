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Дмитрий Песков прокомментировал задержания после незаконных акций в России

, ИА "Амител"
По словам представителя Кремля, во время митингов силовики делали свою работу
Фото: cvnews.info

Фото: cvnews.info

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержания после несанкционированных митингов, которые прошли во многих регионах страны 23 января. По его словам, тогда были множественные нарушения закона, и правоохранители делали свою работу.

"Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события. А сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают", – приводит  слова Пескова РИА Новости.

Чиновник также ответил на вопрос, считают ли в Кремле эти действия адекватной реакцией. Он подчеркнул, что в этом случае вопрос заключается не в том, что кажется, а в том, что "считают необходимым сделать органы по обеспечению правопорядка и по обеспечению законности".

Ранее Дмитрий Песков оценил уровень насилия со стороны участников митингов. Тогда он отмечал, что властям не кажется странным, что после протестов не завели ни одного уголовного дела на силовиков.

Напомним, несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в России 23 января. По данным "ОВД-Инфо", в связи с протестами в стране задержали 3980 человек. Больше всего задержанных в Москве (1544 человека) и Санкт-Петербурге (571 человек). В Барнауле в отделение полиции увезли 29 митингующих.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.01.2021 17:53
- гость -

В Зазеркалье всё наоборот - те, кто должны охранять права конституционные граждан, сами же их нарушают, вместо того чтобы обеспечивать безопасность граждан, сами являются источником опасности.
Терпение людей не безгранично.

28.01.2021 17:54
- гость -

песку нада почитать конституцию России в частности ст.31, раз сто, может дойдёт чё там написано. Митинг законен согласно ст31 Конституции России, а вот кто был обязан согласовать и не согласовал - вот те должны ответить за превышение полномочий, так как они не вправе ограничить задекларированное в ст.31 Конституции России!!! А вот отмазка, что "я/мы делали свою работу" прошлый раз никому не помогла нисколько.

28.01.2021 17:59
- гость -

Ах, какая благодать полный рот камней набрать, и как здорово потом зубы чистить молотком!

28.01.2021 17:59
-гость-

все он понимает, они защищают свои золотые ершики

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