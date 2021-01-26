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Дмитрий Песков оценил уровень насилия со стороны участников митингов 23 января

, ИА "Амител"
По словам политика, властям не кажется странным, что после протестов не завели ни одного уголовного дела на силовиков
Дмитрий Песков / Фото: sm-news.ru

Дмитрий Песков / Фото: sm-news.ru

Российским властям не кажется странным, что на участников несогласованных акций в Москве завели несколько десятков уголовных дел, а на правоохранителей – ни одного, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

"Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным, они вели себя чрезвычайно агрессивно, и, конечно, в случае такой агрессии против представителей органов правопорядка их было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские, омоновцы", – заметил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в незаконных митингах участвовало не так много граждан. По его словам, Владимира Путина поддерживают намного больше людей.

Напомним, что несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли во многих городах России 23 января. По данным правозащитников, в целом по стране было задержано почти 3700 человек. Среди них 195 несовершеннолетних и 49 журналистов.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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