Барнаульский зоопарк примет посетителей бесплатно

Барнаульский зоопарк 31 января примет посетителей совершенно бесплатно. Об этом говорится на странице зверинца в социальной сети "ВКонтакте".

Представители "Лесной сказки" поблагодарили врачей и других тружеников сферы здравоохранения, а также всех, кто помог пережить трудный 2020 год.

"Мы приглашаем всех в гости. Это первый день нашей благодарности, — подчеркнули в зоопарке. — Мы обещали, что отблагодарим. Мы выполняем обещание".

Посетить зверинец бесплатно можно будет в воскресенье с 10:00 до 17:00.

Ранее amic.ru писал, что юную сибирскую рысь из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" повезут в Кемеровскую область.