Алтайского педофила осудили за растление детей в возрасте от 5 лет

Суд вынес приговор 53-летнему жителю Рубцовска, которого обвиняли по нескольким статьям за преступления сексуального характера против несовершеннолетних.

Следователи доказали, что с 2002 по 2010 год он знакомился с детьми, которые живут в неблагополучных семьях, и предлагал им денежную помощь, после чего совершал развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних девочек и мальчиков.

Кроме того, он изготовил и распространил порнографические фотографии с их участием. В ходе следствия было доказано 11 эпизодов противоправных действий обвиняемого в отношении семи потерпевших в возрасте от 5 до 17 лет.

Судья признал мужчину виновным и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее amic.ru писал, что вынесен приговор 44-летнему жителю Заринского района, который предстал перед судом по обвинению в попытке изнасилования 11-летней девочки.