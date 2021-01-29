Врачи назвали напиток, который помогает продлить жизнь

Американские врачи выяснили, что чай с лимоном помогает увеличить продолжительность жизни и несет в себе множество других плюсов для организма. Выводы специалистов публикует издание Express.

Оказалось, что лимон существенно повышает полезные свойства самого напитка. Сок этого цитруса содержит лимонную кислоту, магний, кальций, пектин, лимонен, витамин С и биофлавоноиды. Эти вещества не только содействуют увеличению продолжительности жизни, но и укрепляют иммунитет.

Кроме того, чай с лимоном полезен для сердца и пищеварения. Также этот напиток позволяет контролировать вес, защищает от анемии и предотвращает образование камней в почках.

Ранее ученые раскрыли секрет японского долголетия. Оказалось, что вся тайна заключается в традиционном чае матча, который не только замедляет старение, но и предотвращает развитие многих заболеваний.