Снегоуборочная машина "валила боком" у Речного вокзала в Барнауле

Водитель снегоуборочной машины на кольце рядом с Речным вокзалом 28 января продемонстрировал навыки вождения, которые едва ли требуются для осуществления профессиональной деятельности.

Проезжая участок на площади Баварина, автомобиль вошел в занос и дольше 10 секунд продолжал скольжение.

Момент дрифта попал на видеозапись. По ней сложно определить, был ли этот занос умышленным и управляемым, или сотрудник дорожной службы просто не выдержал безопасную скорость. Не исключено, что к такому "поведению" машины могла привести техническая неисправность.

Ранее amic.ru писал, что Toyota столкнулась со снегоуборочной машиной на шоссе Ленточный бор в Барнауле. После столкновения иномарку развернуло и она заблокировала проезжую часть.