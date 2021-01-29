Снегоуборочная машина "валила боком" у Речного вокзала в Барнауле

Водитель снегоуборочной машины на кольце рядом с Речным вокзалом 28 января продемонстрировал навыки вождения, которые едва ли требуются для осуществления профессиональной деятельности.
Проезжая участок на площади Баварина, автомобиль вошел в занос и дольше 10 секунд продолжал скольжение.
Момент дрифта попал на видеозапись. По ней сложно определить, был ли этот занос умышленным и управляемым, или сотрудник дорожной службы просто не выдержал безопасную скорость. Не исключено, что к такому "поведению" машины могла привести техническая неисправность.
Ранее amic.ru писал, что Toyota столкнулась со снегоуборочной машиной на шоссе Ленточный бор в Барнауле. После столкновения иномарку развернуло и она заблокировала проезжую часть.
Комментарии
Кто снимал видео, ему делать было нечего? Он от счастья не описался, что снял такое видео!? В чем новость и суть???
пусть снимающий попробует на машине с одним задним приводом и "всесезонной" резиной покатается на льду, сразу всё понятно станет...
на кольце очень скользко, на днях тоже занесло