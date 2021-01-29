ХК "Динамо-Алтай" одержал вторую победу в Кургане

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" вновь выиграли в Кургане. Второй поединок четырехматчевой серии в рамках первенства ВХЛ против "Юниора" состоялся в четверг, 28 января, и завершился победой барнаульцев в серии буллитов со счетом 3:2.

Основное время игры завершилось вничью – 2:2, а послематчевые штрафные успешнее реализовали алтайские хоккеисты. Напомним, в среду, 27 января, барнаульцы выиграли в основное время с результатом 4:1.

Команда Александра Усачёва поднялась на первое место турнирной таблицы. Барнаульцы на одно очко опережают ХК "Чебоксары". При этом чувашские хоккеисты имеют две игры в запасе. 30 и 31 января "Юниор" и "Динамо-Алтай" проведут еще два поединка в Кургане.