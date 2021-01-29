Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова попала в больницу после ДТП на трассе

Автомобиль министра культуры Алтайского края Елены Безруковой попал в ДТП на Чуйском тракте неподалеку от села Троицкого. Кроме водителя и главы ведомства в машине находились ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капстроительства и ресурсного обеспечения Минкульта Федор Зыков. По предварительной версии, эвакуатор при выезде со второстепенной дороги не уступил легковому автомобилю.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, чиновники направлялись в служебную командировку в Бийск, чтобы осмотреть земельный участок для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.

В результате ДТП все пассажиры автомобиля получили травмы, на данный момент они находятся в больнице. Другие подробности пока неизвестны.