Алтайскую школу перевели на "удаленку" из-за риска вспышки коронавируса

Учеников Советской среднеобразовательной школы перевели на дистант из-за вспышки COVID-19. Коронавирус обнаружили у трех учеников и двух учителей.

Как пишет ИА "Банкфакс", с 15 января в школе перевели на удаленное обучение три класса, а с 29 января уже все ученики занимаются дистанционно, поскольку зараженный учитель провел уроки сразу в нескольких классах и в контактном кругу оказались десятки школьников.

Информацию о контактных лицах передали в районную ЦРБ. У них взяли тесты на коронавирус, результаты обследования пока неизвестны.

Напомним, что 22 января четыре алтайские школы перевели на дистант из-за проблем с отоплением. В учебных заведениях Ребрихи, Славгорода, Баевского и Целинного районов в классах температура воздуха не поднимается выше 16 градусов, а в некоторых кабинетах термометры и вовсе показывают около 10 градусов.