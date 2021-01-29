СМИ: Рэпера Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами наркотиков

Белорусского артиста Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации издания, рэпер держал наркотики у себя дома и не планировал их продавать. Он пояснил, что травку он купил для себя и друзей, но кто-то рассказал об этом правоохранителям.

Артиста стали проверять и нашли дома запрещенные вещества. Сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее amic.ru писал о том, что правоохранители завершили расследование уголовного дела против 16-летней жительницы Республики Алтай, которую подозревают в покушение на сбыт наркотиков через интернет.