Матыцин высокого полета. Что министр спорта делал на Алтае и кому пообещал денег

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Министр спорта России Олег Матыцин в пятницу, 29 января, находился с рабочим визитом в Барнауле. За современную историю в регион еще не прилетал глава ведомства, отвечающий за развитие всего спорта в стране. Так, Александр Карлин пять лет зазывал Виктора Мутко, но безрезультатно. Обычно во время визитов подобных статусных чиновников регионам неожиданно выделяют дополнительные деньги на разные проекты. Вот и Матыцин прилетел на Алтай не с "пустыми руками", пообещав построить в Барнауле Центр для настольного тенниса (Матыцин сам в прошлом классный теннисист), а также поддержать деньгами проведение этапа Кубка мира по гребле и помочь с выделением средств на легкоатлетический манеж. Рассказываем, что пообещал Олег Матыцин во время своего визита в Барнаул.

Центр настольного тенниса

Сейчас в Барнауле проходит Кубок Сибири по настольному теннису. Министр спорта края Алексей Перфильев (мастер спорта по теннису) не мог не пригласить на турнир другого мастера спорта Олега Матыцина. Два министра (генерала не было) символически сыграли партию (наш, кстати, победил), и федеральный чиновник после поражения заявил, что в Барнауле к 2024 году построят центр настольного тенниса, который будет готовить спортсменов со всей Сибири. Где он появится и сколько на это понадобится денег – пока неизвестно. Министр спорта России не исключил, что дворец для теннисистов удастся возвести и раньше, чем к 2024 году.

"Мы посмотрим по регионам возможность поиска средств, которые мы могли бы направить на строительство регионального центра", – добавил он.

Этап Кубка мира по гребле

Побывал Матыцин и на барнаульском гребном канале, где уже в мае пройдет этап кубка мира. Приедут сотни спортсменов со всего мира, а также болельщики. Соревнования покажут по ведущим каналам страны. Губернатор рассказал о работе, проделанной для подготовки к турниру. Олег Матыцин сообщил, что он в восторге от увиденного, необходимо и дальше вкладывать средства в развитие данной территории. В частности, сейчас обсуждается возможность строительства физкультурного центра рядом с каналом.

Отметим, что в конце 2020-го Министерство спорта РФ выделило Алтайскому краю около 130 миллионов рублей на закупку лодок для подготовки к турниру. Как пояснил Виктор Томенко, во время встречи с Олегом Матыциным сторонам удалось договориться о выделении дополнительных средств на проведение этапа Кубка мира. Кстати, о том, почему турнир реально крутой – читайте тут.

"Кубок мира станет очень знаковым не только для Алтайского края, но и для России. Подготовка идет в рабочем режиме, без нарушений сроков. Объект интересный, полностью отвечает международным требованиям. Важно, что после проведения кубка останется наследие, которое будет работать на всю Россию. Есть планы по развитию этой территории, по созданию спортивного кластера на базе строящегося объекта, где уже работает спортивная школа. Объект будет центром притяжения, центром рекреации и местом для профессионального спорта", – сказал Матыцин.

Манеж для Шубенкова и новых Шубенковых

Обсуждал глава региона с гостем и строительство легкоатлетического манежа на Алтае. Еще несколько лет назад барьерист Сергей Шубенков просил об этом федеральные власти, но безуспешно. Сейчас спортсмену, который живет в Барнауле, просто негде заниматься в городе. Виктор Томенко также продвигал идею строительства манежа на федеральном уровне. Компания "Газпром" даже обещала выделить миллиард на объект, но до конкретики так и не дошло. Сегодня легкая атлетика едва ли не один самых популярных видов в спорте в крае. Олег Матыцин пообещал, что изучит вопрос с манежем и попытается помочь с выделением средств на строительство. По словам министра, важно, что на Алтае появлялись такие же великие атлеты, как Сергей Шубенков.