"Строим на 50 лет вперед". Как гребной канал Барнаула готовят к Кубку мира по гребле

Около 600 спортсменов и 20 тысяч гостей из 50 стран мира ждет Барнаул в мае 2021 года. В столице Алтайского края пройдет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, где разыграют путевки на Олимпийские игры в Токио. Еще никогда в истории нашего региона не проходили такие престижные международные спортивные турниры. До соревнований осталось меньше года и губернатор края Виктор Томенко вместе с заместителями и членами оргкомитета проверил, как идут строительные работы на гребном канале, и обсудил важные вопросы организации турнира. Где планируют размещать спортсменов, как будут развлекать зрителей и к чему готовиться барнаульцам – читайте в материале amic.ru.

Новые трибуны и обводной канал

О том, что Барнаул летом 2021 года примет один из этапов Кубка мира по гребле, стало известно весной прошлого года, когда на заседании в Пекине руководство международной федерации именно российскую заявку признало победителем. Причем Барнаул выиграл это право у столицы Дании Копенгагена. В 2018 году на барнаульском гребном канале уже проходили коммерческие старты "Кубок чемпионов" с участием победителей Олимпиад и чемпионатов мира разных лет. Предстоящие соревнования гораздо серьезнее. И подготовка к ним тоже на порядок масштабнее.

Только на достройку гребного канала, чтобы он соответствовал уровню турнира, потребовалось около 250 миллионов рублей. Как пояснил в ходе выездного совещания министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, деньги выделены из бюджета региона. На создание обводного канала с мостовым переходом в прошлом году израсходовали почти 180 миллионов рублей, в 2020 году – еще порядка 120 миллионов. На обустройство подъезда к спортивному объекту направлено 100 миллионов рублей. На эти средства построят парковку на три тысячи автомобилей, а также благоустроят прилегающую территорию. Все работы завершат уже в октябре.

Еще около 40 миллионов рублей необходимо на возведение пресс-центра, а также установку трибун на три тысячи зрителей.

Личные переводчики

Пока на гребном канале идут строительные работы, Министерство культуры Алтайского края занимается решением организационных задач по подготовке к соревнованиям. Времени осталось немного, а предстоит еще выбрать талисман турнира и создать качественную брендированную сувенирную продукцию.

На турнир прибудут гости со всего мира. А поэтому в крае идет подготовка волонтеров с хорошим знанием английского. Предполагается, что к каждому иностранному спортсмену будет прикреплен такой доброволец.

Особое внимание власти уделяют вопросам безопасности гостей соревнований. Виктор Томенко попросил подключиться к этому вопросу и представителей силовых структур региона.

А чтобы гости получили максимальное количество приятных эмоций от нашего региона, для них к маю 2021 года будут организованы специальные туры, чтобы помимо спортивных соревнований и гости, и спортсмены смогли побывать в самых красивых местах края.

Губернатор также отдал распоряжение продумать вопрос размещения гостей. По его словам, в крае насчитывается всего около шести тысяч гостиничных номеров. Уже известно, что спортсмены и организаторы будут проживать в центральных гостиницах Барнаула. Но вот как с комфортом разместить туристов из других стран и регионов России – большой вопрос. Виктор Томенко поручил управлению по туризму учитывать эти моменты при продаже туров для путешественников.

На чем доезжать?

Вопрос доставки гостей и спортсменов тоже довольно острый. До гребного канала из Барнаула пешком идти долго. А по предварительным подсчетам, за три дня соревнований их посетят более 20 тысяч человек.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев сообщил, что разработано несколько вариантов доставки зрителей на турнир из Барнаула: по железной дороге, по Оби, на автобусах и легковом транспорте.

С РЖД уже достигнута договоренность о запуске специальной электрички из города. Для этого рядом с каналом установят временную платформу для высадки пассажиров.

Из центра Барнаула до гребного запустят бесплатные автобусы, как это было во время проведения Кубка чемпионов в 2018 году.

При этом организаторы решили ограничить проезд на личном транспорте до места соревнований, чтобы избежать пробок. В районе выезда из Новоалтайска в сторону канала разместят перехватывающую парковку. Оттуда до канала можно будет дойти пешком. Такая практика применяется на всех крупных подобных турнирах в мире.

Что касается спортсменов, тренеров и организаторов, то компания "Авиафлот" на время турнира организует специальные рейсы в Барнаул из Будапешта с пересадкой в Москве. За неделю до соревнований в нашем городе в столице Венгрии также будет проходить этап Кубка мира. Поэтому на Алтай участники прибудут прямо оттуда.

Барнаул покажут на весь мир

Руководитель федерации гребли Алтайского края Юрий Шамков сообщил, что требуется решить вопрос с инвентарем для турнира. Необходимо закупить несколько сотен лодок. Для этого потребуется еще около 200 миллионов рублей. Деньги для бюджета края огромные. Поэтому сейчас на уровне Министерства спорта РФ решается вопрос о том, чтобы купить инвентарь за счет федерального бюджета. Губернатор Виктор Томенко отправил соответствующую просьбу в правительство страны на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В октябре глава края планирует лично с ним встретиться, чтобы обсудить данный вопрос. После Кубка мира эти лодки планируется распределить по детским школам в разных регионах страны.

Юрий Шамков также сообщил, что, поскольку в Барнауле никогда не было опыта организации подобных соревнований, все организационные вопросы, связанные со спортивной частью, возьмет на себя международная федерация.

А сам турнир в Барнауле будет транслировать телеканал "Евроспорт" на десятки стран мира.

Кстати, в 2023 году на Алтае планируют также провести чемпионат Европы по гребле. А в 2024 году – чемпионат мира. После реконструкции гребной канал может регулярно принимать и чемпионаты России.

В ходе заседания оргкомитета Виктор Томенко подчеркнул, что соревнования такого уровня в Барнауле состоятся впервые. А потому к подготовке необходимо отнестись максимально серьезно.

"Задача региона – достойно организовать, подготовиться и провести их. Это будет большой, важный залог для дальнейшего развития и этого вида спорта, и нашего гребного канала, и привлечения внимания к Алтайскому краю и Барнаулу как одному из центров гребли в стране. Наше географическое расположение дает нам определенные возможности и перспективы. Очень важно, что в связи с переносом Олимпийских игр на 2021 год предстоящие в Барнауле соревнования становятся отборочными в рамках олимпийского цикла. Это еще добавляет нам с вами ответственности как организаторам", – подчеркнул Виктор Томенко.

Впрочем, обустройство гребного канала в Барнауле рассчитано не только на спортивные мероприятия, пусть и мирового значения. Власти надеются, что канал станет местом притяжения для жителей края и его гостей. Помимо уже перечисленного здесь планируется создать рекреационную зону с пляжем. Появятся два искусственных пруда: один для купания, другой для рыбалки.

"Мы строим на 50 лет вперед", – обратился Юрий Шамков к губернатору, отмечая важность канала для будущего края.

Что еще известно об этапе Кубка мира в Барнауле?

Турнир пройдет с 20 по 23 мая 2021 года. Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса перенесли на июль-август 2021 года. Поэтому барнаульские соревнования станут финальной репетицией перед важнейшим событием четырехлетия в спорте. На Алтае разыграют 12 комплектов олимпийских лицензий. Подобные старты проводились в нашей стране всего семь раз и практически всегда – в столичных городах. В 1969 году в Москве прошел чемпионат Европы. В 1980 году в столице СССР – летние Олимпийские игры, на которых, как известно, из-за бойкота ведущих западных стран не смогли участвовать сильнейшие гребцы и каноисты мира. На состоявшиеся в 1986-м в Москве и в 1994 году в Санкт-Петербурге I и III Игры доброй воли из-за статуса соревнований также не смогли попасть мировые рекордсмены. И только впервые за всю историю спорта в Россию приедут лучшие из лучших, а встречать их будет столица Алтайского края.