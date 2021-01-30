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Застройщик "дворца для Путина" назвал истинное предназначение объекта

, ИА "Амител"
Скоро обещают назвать имя настоящего владельца особняка под Геленджиком
Кадр: видео Mash Video / YouTube

Кадр: видео Mash Video / YouTube

Представитель компании-застройщика, которая занимается возведением "дворца для Путина" в Геленджике назвал истинное предназначение здания. В интервью журналисту Александру Рогаткину он заявил, что объект изначально задумывался как апарт-отель или гостиница с бассейном.

Пожелавший пока не раскрывать свое имя собственник разрешил телеканалу "Россия 1" провести съемку на территории объекта. Сам журналист пришел к выводу, что вскоре владелец заявит свои права на дворец – он рассказал, что ему стало известно о подготовке специальной пресс-конференции.

Комментируя увиденное, Рогаткин отметил, что сейчас по всему зданию идут отделочные работы.

Как ранее сообщил amic.ru, главный редактор Mash Максим Иксанов выложил видео, снятое, по его словам, в особняке под Геленджиком, который согласно расследованию Алексея Навального является "дворцом для Путина". На кадрах ролика видно, что на объекте еще идет стройка и в комнатах здания до сих пор голые бетонные стены.

Напомним, что в середине января Алексей Навальный опубликовал расследование о "дворце для Путина", в котором блогер заявил, что реальным владельцем участка и расположенной на ней инфраструктуры якобы является российский лидер.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о расследовании Алексея Навального о "дворце для Путина". По его словам, у главы государства нет никакого дворца в Геленджике, и это уже "старая пластинка".

Сам Путин заявил, что ничего из того, что указано в расследовании, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.01.2021 07:40
- гость -

Топорно и медленно работает пропаганда

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