Суббота, 30 Январь, 12:15

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,25
€ 92,3
-2°


3813048 +0
Обь
-4см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Допинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на АлтаеНовый корпус АлтГУ
Новости

Виталий Милонов предложил проверять задержанных на митингах подростков на наркотики

, ИА "Амител"
По мнению депутата, незаконная уличная политика является идеальной средой для распространения запрещенных веществ
Фото: versiya.info

Фото: versiya.info

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос о внедрении тестирования на наркотики у подростков при их задержании на несанкционированных митингах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на копию соответствующего запроса.

В своем обращении парламентарий отметил, что в стране стали чаще вовлекать несовершеннолетних в незаконные акции. Он выразил мнение, что некоторых из них привлекают "акты непослушания" старшим и стремление впечатлить друзей. Таким образом, считает Милонов, детей и подростков не интересует политика как таковая — они воспринимают митинги и стычки с силовиками как веселое приключение и не задумываются о том, что даже разовое посещение акции может сломать их жизнь.

Депутат подчеркнул, что незаконная уличная политика является идеальной средой для распространения не только экстремистских идей, но и запрещенных веществ.

"Коварные кукловоды специально создают условия доступности наркотиков в канун незаконных выходов на улицы, чтобы подхлестнуть максимализм юношей до красной черты насилия. Подобное мы наблюдали в Москве и Санкт-Петербурге, где дети буквально бросались на представителей правопорядка, будто находясь под действием психотропных веществ", — заявил политик.

В связи с этим Милонов предложил проверять задержанных на незаконных митингах подростков на наркотики. По его мнению, это позволит вовремя остановить несовершеннолетних от совершения более тяжких нарушений закона.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова заявила, что во многих городах на акцию в поддержку Алексея Навального дети пришли больше из любопытства, в качестве зрителей. По ее словам, так было, например, в Барнауле, Бурятии, Благовещенске.

Напомним, несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в России 23 января. По последним данным "ОВД-Инфо", в связи с протестами в стране задержали 4033 человека. Больше всего задержанных в Москве (1557 человек) и Санкт-Петербурге (575 человек). В Барнауле в отделение полиции увезли 29 митингующих.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.01.2021 12:15
- гость -

Как можно было такого чудака на букву М, избрать в депутаты?
Это же клиент Склефасовской больницы

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
12:09
Виталий Милонов предложил проверять задержанных на митингах подростков на наркотики 0
11:35
15 пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Алтайском крае 3
11:15
Житель Алтайского края поверил обещаниям мошенника и лишился 550 тысяч рублей 2
10:44
Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира 0
10:11
Новая снегоуборочная техника выехала на дороги Барнаула 0
09:41
Российским банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин 2
09:10
Где логика? Решение о назначении главврача новой больницы Барнаула сочли "странным" 13
08:38
Ночные гонки и не только. Какие развлечения ждут жителей Алтая в последние дни января 11
08:04
СК сообщил о задержании певца Тимы Белорусских за хранение гашиша 2
07:40
Пенсии и пособия в 2021 году: кому их повысят с 1 февраля, а кому придется подождать 1
07:06
Матыцин высокого полета. Что министр спорта делал на Алтае и кому пообещал денег 1
06:37
Застройщик "дворца для Путина" назвал истинное предназначение объекта 28
06:01
Солнечный день с гололедом. О погоде в Алтайском крае 30 января 0
23:57
Такой день. Гибель замминистра в ДТП и дистант в школе из-за вспышки COVID-19 0
23:33
Жительница Барнаула пожаловалась на беспризорный мусорный контейнер 2
23:07
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневку 5
22:49
Тима Белорусских опроверг информацию о задержании с наркотиками 0
22:29
В Евросоюзе провалилось начало массовой вакцинации 0
22:11
Жителя Псковской области осудили за госизмену 0
21:55
Экс-главу госкорпорации в Китае казнили за коррупцию 2
21:39
Министр спорта оценил подготовку Барнаула к Кубку мира по гребле 0
21:27
122 единицы снегоуборочной техники выведут на дороги Барнаула в ночь на 30 января 0
21:01
СМИ: Рэпера Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами наркотиков 2
20:40
Когда нужна конфиденциальность. Что такое zoom-кабины для офиса 0
20:31
Жительница Алтайского края вынесла из пожара своего больного мужа 1
20:10
Число детей без попечения родителей в Алтайском крае снизилось в 2020 году 0
19:50
Двух полицейских осудили за то, что они оставили задержанного в камере с кипятком 2
19:29
Дорожники предупреждают о плохой видимости на нескольких алтайских трассах 0
19:06
Песков: Вопрос о присоединении Донбасса к России на повестке дня не стоит 0
18:51
Министр спорта РФ Матыцин намерен встретиться в Барнауле с Шубенковым 0
18:29
Барнаульского подростка допросили после незаконной акции в поддержку Навального 17
18:10
Алтайскую школу перевели на "удаленку" из-за риска вспышки коронавируса 3
17:53
Ученые назвали витамин, дефицит которого приводит к смерти 0
17:40
Из-за сильной метели в Алтайском крае перекрыли трассу 0
17:28
СК закончил расследование резонансного дела о нападении на двух девушек в Бийске 2
17:15
43-летняя ведущая "Дома-2" очаровала мужчин фотографией в бикини 1
17:01
Если снова удаленка: как выбрать девайс для работы из дома 1
16:43
Замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась после ДТП на Чуйском тракте 18
16:41
Mash показал изнутри "дворец Путина" под Геленджиком 33
16:30
Ученые установили влияние лунного цикла на сон 1
16:18
Алтайским заключенным разрешили короткие свидания с родственниками 0
16:05
Более двух тысяч семей Алтая снизили ставки по ипотеке, оформив рефинансирование в ВТБ 1
15:58
Свыше 19 тысяч новых случаев коронавируса подтвердили в России за сутки 1
15:46
Мошенники украли у жительницы Барнаула баллы с бонусной карты спортивного магазина 4
15:33
Минсельхоз придумал новый способ сдерживания цен на продукты 3
15:20
Алтайских депутатов обязали декларировать сведения о криптовалюте и цифровых активах 1
15:10
Министр культуры Алтайского края получила в ДТП перелом руки 9
14:55
Российским вузам позволили вернуться к очному обучению 0
14:44
Число безработных в Алтайском крае выросло за год более чем в два раза 7
14:32
"Никогда не терял совесть". Каким запомнился зрителям и коллегам Василий Лановой 6

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.