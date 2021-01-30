Виталий Милонов предложил проверять задержанных на митингах подростков на наркотики

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос о внедрении тестирования на наркотики у подростков при их задержании на несанкционированных митингах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на копию соответствующего запроса.

В своем обращении парламентарий отметил, что в стране стали чаще вовлекать несовершеннолетних в незаконные акции. Он выразил мнение, что некоторых из них привлекают "акты непослушания" старшим и стремление впечатлить друзей. Таким образом, считает Милонов, детей и подростков не интересует политика как таковая — они воспринимают митинги и стычки с силовиками как веселое приключение и не задумываются о том, что даже разовое посещение акции может сломать их жизнь.

Депутат подчеркнул, что незаконная уличная политика является идеальной средой для распространения не только экстремистских идей, но и запрещенных веществ.

"Коварные кукловоды специально создают условия доступности наркотиков в канун незаконных выходов на улицы, чтобы подхлестнуть максимализм юношей до красной черты насилия. Подобное мы наблюдали в Москве и Санкт-Петербурге, где дети буквально бросались на представителей правопорядка, будто находясь под действием психотропных веществ", — заявил политик.

В связи с этим Милонов предложил проверять задержанных на незаконных митингах подростков на наркотики. По его мнению, это позволит вовремя остановить несовершеннолетних от совершения более тяжких нарушений закона.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова заявила, что во многих городах на акцию в поддержку Алексея Навального дети пришли больше из любопытства, в качестве зрителей. По ее словам, так было, например, в Барнауле, Бурятии, Благовещенске.

Напомним, несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в России 23 января. По последним данным "ОВД-Инфо", в связи с протестами в стране задержали 4033 человека. Больше всего задержанных в Москве (1557 человек) и Санкт-Петербурге (575 человек). В Барнауле в отделение полиции увезли 29 митингующих.